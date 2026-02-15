Serhou Guirassy plant offenbar, den BVB im kommenden Sommer trotz laufenden Vertrags bis 2027 zu verlassen. Das berichtet die Bild.
Entscheidung gefallen? Serhou Guirassy strebt offenbar Abgang vom BVB und "letzten dicken Vertrag" im Sommer an
Demnach verfolge der Guineer einen "klaren Karriereplan", der vorsehe, im Sommer mit dann 30 Jahren seinen "letzten dicken Vertrag" zu unterschreiben. Guirassys Bruder und Berater Karamba habe den Stürmer bereits im vergangenen Sommer bei diversen Klubs aus Saudi-Arabien angeboten mit dem Plan, "nochmal richtig abzukassieren".
Auch für den kommenden Transfersommer sei ein Wechsel in die Wüste die wahrscheinlichste Option für Guirassy. Zwar hoffe das Guirassy-Lager noch darauf, dass ein europäischer Top-Klub Interesse anmeldet, dies sei jedoch angesichts der zuweilen dürftigen Leistung des Dortmunder Top-Stürmers eher zu bezweifeln.
Guirassy befand sich in der laufenden Saison wochenlang in einer amtlichen Torkrise und enttäuschte phasenweise auch spielerisch und mit seiner Körpersprache auf ganzer Linie. Von Anfang Oktober bis Anfang Februar gelangen ihm nur vier Treffer in 21 Pflichtspielen.
- Getty Images Sport
Knoten bei Guirassy scheint geplatzt
Erst mit dem hart erkämpften 3:2-Sieg über den 1. FC Heidenheim am 1. Februar platzte für ihn der Knoten wieder. Seinem Doppelpack gegen das Bundesliga-Schlusslicht ließ er den Siegtreffer gegen den VfL Wolfsburg und nun am Freitag gegen Mainz einen weiteren Doppelpack folgen. Mit 15 Treffern in 32 Pflichtspielen ist er trotz allem mit Abstand Dortmunds bester Torjäger.
"Wir brauchen seine Tore. Er ist unser Stoßstürmer. Er ist derjenige, der dort unsere Nummer 9 ist. Er ist sehr wichtig", sagte Trainer Niko Kovac, der Guirassy auch während seiner Formkrise stets dass Vertrauen geschenkt und gegen Kritik verteidigt hatte, nach dem überzeugenden 4:0-Sieg der Dortmunder über Mainz.
Guirassy will wohl im Sommer weg
Sollte tatsächlich noch ein europäischer Top-Klub beim BVB im kommenden Sommer für Guirassy vorstellig werden, könnte dieser dem Vernehmen nach eine in Guirassys Vertrag verankerte Ausstiegsklausel ziehen. Die Bild berichtete, dass diese für ausgewählte Klubs wie Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea oder Liverpool im kommenden Sommer bei 50 Millionen Euro liegen soll.
Für Klubs aus Saudi-Arabien sei sie jedoch nicht gültig. Im Falle eines Wechselwunsches des Guineers, der in der Saudi Pro League angeblich eine Verdopplung seines Jahresgehalts in Dortmund anstrebt (kolportierte neun Millionen Euro), könnte der BVB die Summe dementsprechend frei verhandeln. Dem Vernehmen nach fordern die Verantwortlichen der Schwarz-Gelben mindestens 80 Millionen Euro.
- Getty Images Sport
BVB: Die nächsten Spiele von Dortmund
- 17. Februar, 21 Uhr: BVB - Atalanta Bergamo (Champions League)
- 21. Februar, 18.30 Uhr: RB Leipzig - BVB (Bundesliga)
- 25. Februar, 18.45 Uhr: Atalanta Bergamo - BVB (Champions League)
- 28. Februar, 18.30 Uhr: BVB - FC Bayern (Bundesliga)