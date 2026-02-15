Entscheidung gefallen? Serhou Guirassy strebt offenbar Abgang vom BVB und "letzten dicken Vertrag" im Sommer an

Demnach verfolge der Guineer einen "klaren Karriereplan", der vorsehe, im Sommer mit dann 30 Jahren seinen "letzten dicken Vertrag" zu unterschreiben. Guirassys Bruder und Berater Karamba habe den Stürmer bereits im vergangenen Sommer bei diversen Klubs aus Saudi-Arabien angeboten mit dem Plan, "nochmal richtig abzukassieren".

Auch für den kommenden Transfersommer sei ein Wechsel in die Wüste die wahrscheinlichste Option für Guirassy. Zwar hoffe das Guirassy-Lager noch darauf, dass ein europäischer Top-Klub Interesse anmeldet, dies sei jedoch angesichts der zuweilen dürftigen Leistung des Dortmunder Top-Stürmers eher zu bezweifeln.

Guirassy befand sich in der laufenden Saison wochenlang in einer amtlichen Torkrise und enttäuschte phasenweise auch spielerisch und mit seiner Körpersprache auf ganzer Linie. Von Anfang Oktober bis Anfang Februar gelangen ihm nur vier Treffer in 21 Pflichtspielen.