Entschädigung für geplatzten Transfer: PSG fordert astronomische Summe von Superstar Kylian Mbappe

Im Rechtsstreit zwischen dem Superstar und seinem Ex-Verein stehen sich nun Forderungen von jeweils rund einer Viertelmilliarde Euro gegenüber.

Der französische Meister und Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain fordert von seinem früheren Superstar Kylian Mbappe eine Entschädigung in Höhe von 240 Millionen Euro. 

  • Wegen Kylian Mbappe: Mega-Deal mit Saudi-Arabien platzt

    Hintergrund im nächsten Kapitel des jahrelangen Rechtsstreits ist ein geplatzter Transfer des Weltmeisters von 2018 zum saudi-arabischen Klub Al-Hilal im Sommer 2023. Das gaben die Anwälte des Hauptstadtklubs am Montag vor dem Arbeitsgericht in Paris bekannt.

    Demnach habe Al-Hilal im Juli 2023 ein Angebot über 300 Millionen Euro für den Stürmer unterbreitet, das Mbappe jedoch ablehnte. PSG sieht sich durch die gescheiterte Ablösezahlung finanziell geschädigt und fordert nun eine Kompensation.

  • Kylian Mbappe will 260 Millionen von PSG

    Die Forderung steht im direkten Zusammenhang mit einer vorherigen Klage des Spielers, der seinerseits 260 Millionen Euro vom Verein verlangt. Mbappe begründet dies unter anderem mit der angeblich unrechtmäßigen Umwandlung seines befristeten Vertrags in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis sowie der ihm nach Vertragsende zugefügten seelischen Belastung.

    Die juristische Auseinandersetzung zwischen dem Klub und dem mittlerweile zu Real Madrid abgewanderten Offensivstar ist damit in eine neue Eskalationsstufe getreten. Mbappé hatte PSG im Sommer 2024 nach monatelangem Tauziehen verlassen.

  • Kylian Mbappe: Seine Stats bei PSG

    WettbewerbSpieleTore/Assists
    Ligue 1205175/64
    Champions League6442/26
    Coupe de France2735/14
    Coupe de la Ligue92/6
    Supercup32/0
    GESAMT308256/110
