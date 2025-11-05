In der ersten Halbzeit des Champions-League-Krachers zwischen PSG und dem FC Bayern (1:2) im Parc des Princes dominierte der deutsche Rekordmeister den Titelverteidiger nach allen Regeln der Kunst. Die Wucht, mit der die Roten in der französischen Hauptstadt antraten, kam für die Paris-Spieler nach eigenen Abgaben unerwartet.
Entlarvende Barcola-Aussage: PSG war "überrascht" von der Stärke des FC Bayern
Angreifer Bradley Barcola (23) konstatierte, er sei vom Auftritt der Bayern "überrascht" gewesen. Er führte aus: "Wir wussten, dass es schwer werden würde. Aber um ehrlich zu sein, haben wir das nicht erwartet."
Die Gäste strotzten nach ihrer Rekordserie von 15 Siegen in 15 Pflichtspielen dieser Saison vor Selbstvertrauen und traten entsprechend auch auf. Durch einen Doppelpack von Luis Diaz führten sie nach gut einer halben Stunde bereits mit 2:0. Barcolas Urteil: "Der Start des Spiels war sehr teuer. Wir waren von Beginn an nicht voll bei der Sache. Unsere erste Halbzeit war sehr durchschnittlich, was uns am Ende das Spiel gekostet hat."
Luis Enrique: Bayern "hätte noch mehr Tore schießen können"
Erst die Rote Karte für Diaz in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs änderte die Statik des Spiels. In Überzahl drückte PSG den FCB nach dem Seitenwechsel hinten rein, es gelang einzig noch der Anschlusstreffer durch Joao Neves. Ein "harter Abend" sei es gewesen, sagte Barcola, der die Begegnung aber auch als "guten Weckruf" einordnete. Schließlich habe man gegen "eine sehr gute Mannschaft gespielt". Der Flügelstürmer kündigte an: "Wir müssen hart arbeiten, um für diese Art von Herausforderung bereit zu sein."
Für Paris Saint-Germain bedeutete die Heimniederlage die erste Pleite in der Königsklasse nach zuvor drei Spielen aus drei Siegen. Einigermaßen bedient und auch selbstkritisch gab sich Cheftrainer Luis Enrique (55) anschließend: "Natürlich waren sie in der ersten Halbzeit überlegen, hatten mehr Chancen. Wir haben ihnen schöne Geschenke gemacht, und wenn man solchen Spielern Geschenke macht, ist es normal, dass man die erste Halbzeit verliert. Sie hätten noch mehr Tore schießen können."
Nach den Gründen für den Klassenunterschied in der Hälfte gefragt, antwortete der Spanier mit Blick auf die Verletzungsprobleme einiger Leistungsträger: "Ich kann mich an kein Spiel in dieser Saison erinnern, in dem wir mit einer kompletten Mannschaft in Bestform gespielt haben. Es ist eine andere Saison, damit muss man umgehen können. Ich suche keine Ausreden, es liegt in unserer Verantwortung, besser zu werden, aber man muss es akzeptieren."
Er sei deswegen aber "ruhig" und überhaupt: "Wichtig ist, wie die Rangliste im März, April und Mai aussieht. Dann werden wir sehen, wie es steht."
Weiter geht es für den souveränen Spitzenreiter der Ligue 1 in der Champions League am 26. Mai. Dann kommt Premier-League-Vertreter Tottenham Hotspur in den Prinzenpark.
Bradley Barcolas Leistungsdaten in dieser Saison:
- Einsätze: 15
- Einsatzminuten: 1015
- Tore: 4
- Assists: 3
- Gelbe Karten: 3