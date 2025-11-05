Entlarvende Barcola-Aussage: PSG war "überrascht" von der Stärke des FC Bayern

Erst die Rote Karte für Diaz in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs änderte die Statik des Spiels. In Überzahl drückte PSG den FCB nach dem Seitenwechsel hinten rein, es gelang einzig noch der Anschlusstreffer durch Joao Neves. Ein "harter Abend" sei es gewesen, sagte Barcola, der die Begegnung aber auch als "guten Weckruf" einordnete. Schließlich habe man gegen "eine sehr gute Mannschaft gespielt". Der Flügelstürmer kündigte an: "Wir müssen hart arbeiten, um für diese Art von Herausforderung bereit zu sein."

Für Paris Saint-Germain bedeutete die Heimniederlage die erste Pleite in der Königsklasse nach zuvor drei Spielen aus drei Siegen. Einigermaßen bedient und auch selbstkritisch gab sich Cheftrainer Luis Enrique (55) anschließend: "Natürlich waren sie in der ersten Halbzeit überlegen, hatten mehr Chancen. Wir haben ihnen schöne Geschenke gemacht, und wenn man solchen Spielern Geschenke macht, ist es normal, dass man die erste Halbzeit verliert. Sie hätten noch mehr Tore schießen können."

Nach den Gründen für den Klassenunterschied in der Hälfte gefragt, antwortete der Spanier mit Blick auf die Verletzungsprobleme einiger Leistungsträger: "Ich kann mich an kein Spiel in dieser Saison erinnern, in dem wir mit einer kompletten Mannschaft in Bestform gespielt haben. Es ist eine andere Saison, damit muss man umgehen können. Ich suche keine Ausreden, es liegt in unserer Verantwortung, besser zu werden, aber man muss es akzeptieren."