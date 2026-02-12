Enthüllt: Warum Raheem Sterling sich trotz Gesprächen mit Tottenham für einen Wechsel zu Feyenoord entschieden hat

Sterling hat seine Vorfreude auf den Start zum Ausdruck gebracht, da er seinen ersten Auslandsaufenthalt genießt.

Er sagte: „Als Free Agent hatte ich zum ersten Mal seit langer Zeit die Möglichkeit, meinen nächsten Schritt selbst zu bestimmen.

Ich wollte mir Zeit nehmen, um mit den Vereinen und ihren Cheftrainern zu sprechen, um besser zu verstehen, welche Rolle sie für mich vorgesehen haben, und um sicherzustellen, dass ich in diesem nächsten Kapitel einen echten Mehrwert bieten kann.“

„Nachdem ich mich ausführlich mit Robin unterhalten habe, bin ich zuversichtlich, dass Feyenoord ein Ort ist, an dem ich glücklich sein und mich als geschätztes Mitglied der Mannschaft etablieren kann. Im Ausland zu spielen ist eine ganz neue Herausforderung für mich – eine, der ich mich gerne stelle. Ehrlich gesagt bin ich einfach nur gespannt darauf, loszulegen.“