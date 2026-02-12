(C)Getty Images
Enthüllt: Warum Raheem Sterling sich trotz Gesprächen mit Tottenham für einen Wechsel zu Feyenoord entschieden hat
Sterling-Zurückweisung
Der niederländische Verein Feyenoord gab am Donnerstag bekannt, dass er sich mit Sterling auf einen Vertrag bis zum Ende der Saison geeinigt hat. Er wird nun unter Trainer Robin van Persie in der Eredivisie spielen, aber laut einem Bericht der Mail hatte er die Möglichkeit, in England und in London bei den Spurs zu bleiben. Der Nord-Londoner Verein nahm Verhandlungen mit dem erfahrenen Flügelspieler auf, nachdem Wilson Odobert wegen einer Kreuzbandverletzung für den Rest der Saison ausfiel.
Warum Sterling die Spurs brüskierte
Der Bericht behauptet jedoch, dass Sterling nicht bereit war, zu einem Verein zu wechseln, dem es an Stabilität mangelt, und Spurs ist nur 24 Stunden davon entfernt, Thomas Frank zu entlassen, während sie gleichzeitig Gefahr laufen, in einen Abstiegskampf zu geraten, da sie nur fünf Punkte Vorsprung auf den 18. platzierten West Ham United haben. Van Persie soll zwar eine Schlüsselrolle dabei gespielt haben, Sterling zu einem Wechsel nach Holland zu bewegen, aber er hat sich auch mit erfahrenen Persönlichkeiten aus der Welt des Fußballs beraten, um sicherzustellen, dass sein nächster Schritt der richtige ist, nachdem sein Vertrag bei Chelsea einvernehmlich aufgelöst wurde.
Infolgedessen unterzeichnete der Flügelspieler einen befristeten Vertrag; der niederländische Verein wollte zwar, dass er länger bleibt, aber er ist vorsichtig, was seine zukünftigen Karriereaussichten angeht.
Sterling freut sich auf den Start
Sterling hat seine Vorfreude auf den Start zum Ausdruck gebracht, da er seinen ersten Auslandsaufenthalt genießt.
Er sagte: „Als Free Agent hatte ich zum ersten Mal seit langer Zeit die Möglichkeit, meinen nächsten Schritt selbst zu bestimmen.
Ich wollte mir Zeit nehmen, um mit den Vereinen und ihren Cheftrainern zu sprechen, um besser zu verstehen, welche Rolle sie für mich vorgesehen haben, und um sicherzustellen, dass ich in diesem nächsten Kapitel einen echten Mehrwert bieten kann.“
„Nachdem ich mich ausführlich mit Robin unterhalten habe, bin ich zuversichtlich, dass Feyenoord ein Ort ist, an dem ich glücklich sein und mich als geschätztes Mitglied der Mannschaft etablieren kann. Im Ausland zu spielen ist eine ganz neue Herausforderung für mich – eine, der ich mich gerne stelle. Ehrlich gesagt bin ich einfach nur gespannt darauf, loszulegen.“
Was kommt als Nächstes?
Feyenoord spielt dieses Wochenende gegen Go Ahead Eagles. In diesem Spiel könnte er sein Debüt für den Verein geben.
