Das geht aus einem Bericht der Sport Bild hervor. Demnach befolge Kompany diesbezüglich eine "goldene Regel", die lautet: "Kein Spieler wird vor der Gruppe kritisiert!" Persönliche Kritik würde Kompany nur in Einzelgesprächen äußern. Sofern Kompany im großen Mannschaftskreis Spieler auf ein konkretes Fehlverhalten aufmerksam machen wolle, zeige er stattdessen einfach nur konkrete Beispiele für optimales Verhalten auf.
Enthüllt: Das ist angeblich Vincent Kompanys "goldene Regel" beim FC Bayern München
In der vergangenen Saison soll Thomas Müller oftmals als Vorbild gedient haben, wie er trotz all seiner Erfolge auf Einwechslungen brannte. Aktuell: Keeper Manuel Neuer (39), wie er mit seinen Bankplätze umgeht, wenn Stellvertreter Jonas Urbig Spielzeit bekommt; oder Torjäger Harry Kane (32), wie er sich im Defensivverhalten aufreibt.
FC Bayern: Tuchel und Nagelsmann wählten einen anderen Weg
Bei seinen öffentlichen Auftritten wie Pressekonferenzen oder TV-Interviews verzichtet Kompany ebenfalls vollkommen auf kritische Kommentare über einzelne Spieler. Wird er konkret nach einem gefragt, lobt er, weicht aus oder flüchtet sich in allgemeine Plattitüden.
Unter Kompanys Vorgängern war das noch ganz anders. Sowohl Thomas Tuchel (aktuell Nationaltrainer Englands) als auch Julian Nagelsmann (aktuell deutscher Bundestrainer) schreckten nie vor öffentlicher Kritik an ihren Spielern zurück und äußerten diese teilweise in aller Ausführlichkeit.
Beide mussten den FC Bayern noch vor Ablauf ihrer Verträge verlassen. Kompany verlängerte im Oktober überraschend vorzeitig bis 2029. In seiner zweiten Saison führt seine Mannschaft nach 14 Spieltagen souverän die Bundesliga an und ist auch noch in beiden Pokal-Wettbewerben vertreten.
FC Bayern München: Die nächsten Partien
- Sonntag, 21. Dezember: FC Heidenheim - FC Bayern (Bundesliga)
- Sonntag, 11. Januar: FC Bayern - VfL Wolfsburg (Bundesliga)
- Mittwoch, 14. Januar: 1. FC Köln - FC Bayern (Bundesliga)