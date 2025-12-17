Enthüllt: Das ist angeblich Vincent Kompanys "goldene Regel" beim FC Bayern München

Bei seinen öffentlichen Auftritten wie Pressekonferenzen oder TV-Interviews verzichtet Kompany ebenfalls vollkommen auf kritische Kommentare über einzelne Spieler. Wird er konkret nach einem gefragt, lobt er, weicht aus oder flüchtet sich in allgemeine Plattitüden.

Unter Kompanys Vorgängern war das noch ganz anders. Sowohl Thomas Tuchel (aktuell Nationaltrainer Englands) als auch Julian Nagelsmann (aktuell deutscher Bundestrainer) schreckten nie vor öffentlicher Kritik an ihren Spielern zurück und äußerten diese teilweise in aller Ausführlichkeit.

Beide mussten den FC Bayern noch vor Ablauf ihrer Verträge verlassen. Kompany verlängerte im Oktober überraschend vorzeitig bis 2029. In seiner zweiten Saison führt seine Mannschaft nach 14 Spieltagen souverän die Bundesliga an und ist auch noch in beiden Pokal-Wettbewerben vertreten.