England wird bei der Weltmeisterschaft 2026 gemeinsam mit Lionel Messi und Argentinien Gastgeberstadt sein, wie die Three Lions bei der Bekanntgabe ihrer Vorbereitungsspiele vor dem Turnier bekannt gaben.
England wählt WM-Quartier
Vor dem Turnier in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko hat England seinen Stützpunkt ausgewählt. Die Mannschaft wird während des Turniers in Kansas City untergebracht sein, ebenso wie Titelverteidiger Argentinien. Die Three Lions werden zwar keine Gruppenspiele in dieser Stadt bestreiten, haben sie jedoch aufgrund ihrer zentralen Lage ausgewählt. England trifft am 17. Juni in Dallas auf Kroatien, am 23. Juni in Boston auf Ghana und am 27. Juni in New York auf Panama.
Argentinien wird die Einrichtungen von Sporting KC nutzen, während England auf denen trainieren wird, die stattdessen von Sporting KC II genutzt werden. England wird zwei Freundschaftsspiele in Südflorida gegen Neuseeland und Costa Rica bestreiten.
In einer Erklärung heißt es: „Die Mannschaft von Thomas Tuchel trifft am Samstag, dem 6. Juni, auf Neuseeland und am Mittwoch, dem 10. Juni, auf Costa Rica. Die Austragungsorte beider Spiele werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben.
England wird während des Turniers in Kansas City, Missouri, stationiert sein. Das Swope Soccer Village wird die Trainingsbasis der Three Lions sein, nachdem Kansas City im Januar 2025 nach einer umfangreichen Suche als bevorzugter Standort ausgewählt wurde.
Das Swope Soccer Village ist eine der Trainingsanlagen von Sporting Kansas City und derzeit die Heimat der MLS NEXT Pro- und MLS NEXT-Mannschaften des Vereins. Der Komplex befindet sich im Herzen des historischen Swope Park in Kansas City und wurde 2007 eröffnet. Seitdem war er bereits Austragungsort für eine Vielzahl von National- und Vereinsmannschaften.“
Englands Ambitionen, die Durststrecke ohne Titel zu beenden
England will eine 60 Jahre währende Durststrecke ohne Titel beenden. Trainer Thomas Tuchel hat deutlich gemacht, dass es sein Ziel ist, das Turnier in Amerika zu gewinnen.
Im Dezember sagte er: „Ja, denn wir sind besser geworden. Wir müssen dort ankommen und versuchen, etwas Besonderes zu erreichen, aber wir können es nicht garantieren.
Jeder weiß, dass wir nicht versprechen können, dass wir gewinnen werden, aber die Fans wollen eine Mannschaft sehen, Teamgeist, eine Mannschaft, die alles gibt [und] füreinander kämpft, und das wollen sie, wenn sie im Stadion sind oder vor dem Fernseher sitzen.
Wenn die Spieler das mitbringen, dann ist meiner Meinung nach alles möglich. Wir werden mutig genug sein, davon zu träumen, wir werden mutig genug sein, es zu versuchen.“
Tuchel denkt bereits voraus und antwortete auf die Frage, ob er den Ersatzspielern sagen könnte, sie sollten in der Umkleidekabine bleiben, um der drückenden Hitze in Amerika zu entgehen: „Wenn uns das später im Spiel hilft, wenn sie eingewechselt werden, okay, dann ziehen wir das als Möglichkeit in Betracht.
Niemand mag das, denn ich möchte, dass die Spieler hier draußen sind, die Energie spüren und die Energie von der Bank auf das Spielfeld bringen, aber ich verstehe, was Sie meinen. Ich habe gesehen, wie Teams und Spieler das bei der Klub-Weltmeisterschaft gemacht haben. Hoffentlich können wir das vermeiden. Es ist immer besser, wenn sie bei uns sein können.“
England zeigt „angemessenen Respekt“
Tuchel hat seine Spieler gewarnt, dass sie ihren Gegnern in der Gruppenphase den „angemessenen Respekt“ entgegenbringen müssen.
Er sagte: „Wir haben Kroatien und Ghana – zwei Stammgäste bei Weltmeisterschaften – und wir haben Panama. Ich weiß nicht viel über Panama, aber wir werden alles über sie wissen, wenn das Turnier beginnt. Für mich persönlich muss man sich sogar in der Champions League auf die Gruppe konzentrieren – die Gruppe ist immer am schwierigsten, und wir wollen weiterkommen und die Gruppe gewinnen. Es wird schwer. Niemand sollte unterschätzt werden. Natürlich ist Kroatien der herausragende Name [und] die höchstplatzierte Mannschaft aus Topf 2, die wir in unserer Gruppe haben. Es ist ein schwieriger Auftakt gegen Kroatien. Wir nehmen es von hier aus in Angriff. Ghana ist immer voller Talente, kann immer für Überraschungen sorgen und hat eine große Geschichte im WM-Fußball. Auch Panama wird versuchen, das Beste aus seiner Außenseiterrolle zu machen. Niemand darf unterschätzt werden – jeder verdient den größten Respekt, und das werden wir zeigen.“
Was kommt als Nächstes?
England bestreitet im März zwei Vorbereitungsspiele. Zunächst trifft die Mannschaft auf Uruguay, bevor es zum Duell mit Japan kommt. Beide Spiele werden im Wembley-Stadion ausgetragen.
