England wird bei der Weltmeisterschaft 2026 gemeinsam mit Lionel Messi und Argentinien Gastgeberstadt sein, wie die Three Lions bei der Bekanntgabe ihrer Vorbereitungsspiele vor dem Turnier bekannt gaben.

Vor dem Turnier in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko hat England seinen Stützpunkt ausgewählt. Die Mannschaft wird während des Turniers in Kansas City untergebracht sein, ebenso wie Titelverteidiger Argentinien. Die Three Lions werden zwar keine Gruppenspiele in dieser Stadt bestreiten, haben sie jedoch aufgrund ihrer zentralen Lage ausgewählt. England trifft am 17. Juni in Dallas auf Kroatien, am 23. Juni in Boston auf Ghana und am 27. Juni in New York auf Panama.

Argentinien wird die Einrichtungen von Sporting KC nutzen, während England auf denen trainieren wird, die stattdessen von Sporting KC II genutzt werden. England wird zwei Freundschaftsspiele in Südflorida gegen Neuseeland und Costa Rica bestreiten.

In einer Erklärung heißt es: „Die Mannschaft von Thomas Tuchel trifft am Samstag, dem 6. Juni, auf Neuseeland und am Mittwoch, dem 10. Juni, auf Costa Rica. Die Austragungsorte beider Spiele werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben.

England wird während des Turniers in Kansas City, Missouri, stationiert sein. Das Swope Soccer Village wird die Trainingsbasis der Three Lions sein, nachdem Kansas City im Januar 2025 nach einer umfangreichen Suche als bevorzugter Standort ausgewählt wurde.

Das Swope Soccer Village ist eine der Trainingsanlagen von Sporting Kansas City und derzeit die Heimat der MLS NEXT Pro- und MLS NEXT-Mannschaften des Vereins. Der Komplex befindet sich im Herzen des historischen Swope Park in Kansas City und wurde 2007 eröffnet. Seitdem war er bereits Austragungsort für eine Vielzahl von National- und Vereinsmannschaften.“