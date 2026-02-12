England erfährt seine Nations-League-Gruppe, während die Three Lions bei ihrer Rückkehr in die Liga A eine brutale Auslosung erhalten

England ist in die höchste Spielklasse der Nations League zurückgekehrt und wurde in eine Gruppe gelost, in der auch der amtierende Europameister Spanien, Kroatien und Tschechien spielen. Die Three Lions trafen im Finale der Europameisterschaft auf Spanien und verloren mit 2:1 in dem Spiel, das gleichzeitig das letzte für Gareth Southgate als Trainer war.

Wales, das ebenfalls in die Liga A aufgestiegen ist, steht ebenfalls vor einer schwierigen Aufgabe, da es gegen den Nations-League-Titelverteidiger Portugal sowie gegen Erling Haalands Norwegen und Dänemark antritt.

Kylian Mbappes Frankreich steht vor einer schwierigen Aufgabe gegen Italien und Belgien sowie die Türkei, während die letzte Gruppe durch Deutschland, die Niederlande, Serbien und Griechenland vervollständigt wird.

Die Auslosung für die Gruppenphase der Liga A lautet wie folgt:

Gruppe A1: Frankreich, Italien, Belgien, Türkei

Gruppe A2: Deutschland, Niederlande, Serbien, Griechenland

Gruppe A3: Spanien, Kroatien, England, Tschechische Republik

Gruppe A4: Portugal, Dänemark, Norwegen, Wales