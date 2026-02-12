AFP
England erfährt seine Nations-League-Gruppe, während die Three Lions bei ihrer Rückkehr in die Liga A eine brutale Auslosung erhalten
Englands ernüchterndes Unentschieden
England ist in die höchste Spielklasse der Nations League zurückgekehrt und wurde in eine Gruppe gelost, in der auch der amtierende Europameister Spanien, Kroatien und Tschechien spielen. Die Three Lions trafen im Finale der Europameisterschaft auf Spanien und verloren mit 2:1 in dem Spiel, das gleichzeitig das letzte für Gareth Southgate als Trainer war.
Wales, das ebenfalls in die Liga A aufgestiegen ist, steht ebenfalls vor einer schwierigen Aufgabe, da es gegen den Nations-League-Titelverteidiger Portugal sowie gegen Erling Haalands Norwegen und Dänemark antritt.
Kylian Mbappes Frankreich steht vor einer schwierigen Aufgabe gegen Italien und Belgien sowie die Türkei, während die letzte Gruppe durch Deutschland, die Niederlande, Serbien und Griechenland vervollständigt wird.
Die Auslosung für die Gruppenphase der Liga A lautet wie folgt:
Gruppe A1: Frankreich, Italien, Belgien, Türkei
Gruppe A2: Deutschland, Niederlande, Serbien, Griechenland
Gruppe A3: Spanien, Kroatien, England, Tschechische Republik
Gruppe A4: Portugal, Dänemark, Norwegen, Wales
Irische Chancen
Nordirland trifft in Liga B auf Ungarn, die Ukraine und Georgien, während die Republik Irland gegen Israel, Österreich und Kosovo antritt. Schottland trifft auf die Schweiz, Slowenien und Nordmazedonien.
Die restlichen Auslosungen lauten wie folgt:
Liga B
Gruppe B1: Schottland, Schweiz, Slowenien, Nordmazedonien
Gruppe B2: Ungarn, Ukraine, Georgien, Nordirland
Gruppe B3: Israel, Österreich, Republik Irland, Kosovo
Gruppe B4: Polen, Bosnien-Herzegowina, Rumänien, Schweden
Liga C
Gruppe C1: Albanien, Finnland, Weißrussland, San Marino
Gruppe C2: Montenegro, Armenien, Zypern, Gibraltar/Lettland*
Gruppe C3: Kasachstan, Slowakei, Färöer, Moldawien
Gruppe C4: Island, Bulgarien, Estland, Luxemburg/Malta*
Liga D
Gruppe D1: Gibraltar/Lettland, Luxemburg/Malta, Andorra
Gruppe D2: Litauen, Aserbaidschan, Liechtenstein
*Gibraltar und Lettland sowie Luxemburg und Malta werden im März in Play-offs gegeneinander antreten, um zu entscheiden, wer in den Ligen C und D spielen wird.
Irlands Einwand gegen Israel
Der irische Fußballverband (FAI) hat zuvor einen Antrag unterzeichnet, in dem die UEFA aufgefordert wird, Israel vom Wettbewerb auszuschließen.
Nun scheint sie jedoch bereit zu sein, das Spiel auszutragen.
In einer Erklärung heißt es: „Obwohl Konsultationen mit UEFA-Vertretern stattgefunden haben, ist sich der Verband bewusst, dass die UEFA-Regeln vorsehen, dass ein Spiel als verloren gilt, wenn ein Verband sich weigert, es auszutragen, und dass weitere Disziplinarmaßnahmen folgen können – einschließlich einer möglichen Disqualifikation vom Wettbewerb.“
Was kommt als Nächstes?
Die Nations League beginnt im September, und die Spiele werden zwischen diesem Zeitpunkt und November 2026 ausgetragen.
Thomas Tuchel verlängerte am Donnerstag seinen Vertrag bis 2028 und wird somit die Three Lions während des gesamten Turniers betreuen.
Er sagte: „Ich bin sehr glücklich und stolz, meine Zeit mit England zu verlängern.
Es ist kein Geheimnis, dass ich bisher jede Minute der Zusammenarbeit mit meinen Spielern und Trainern geliebt habe, und ich kann es kaum erwarten, sie zur Weltmeisterschaft zu führen.
Das ist eine unglaubliche Chance, und wir werden unser Bestes geben, um das Land stolz zu machen.“
Er wird auch bei der Euro 2028 für England verantwortlich sein und fügte hinzu: „Ich habe so viel Unterstützung von [FA-Chef] Mark [Bullingham], all meinen Kollegen bei der FA und von den Fans überall, wo ich hingehe, erhalten, dass ich nicht gezögert habe, als ich gefragt wurde, ob ich diesen Traumjob weitermachen möchte.
Die EM 2028 wird ein ganz besonderes Turnier, und als Trainer gibt es nichts Schöneres, als sich mit den Besten auf der größtmöglichen Bühne zu messen.“
