cottbus-3-liga-1200Getty Images
GOAL

Energie Cottbus bei SV Babelsberg 03 heute im Live Stream und TV: Wer zeigt / überträgt das Pokalspiel?

Energie Cottbus gastiert heute im Landespokal Brandenburg beim SV Babelsberg 03. Hier bei GOAL erfahrt Ihr, wer das Spiel live zeigt.

Der SV Babelsberg empfängt am heutigen Samstag, den 15. November, Energie Cottbus zum Duell im Landespokal Brandenburg. Das Viertelfinalspiel beginnt um 13 Uhr im Karl-Liebknecht-Stadion in Potsdam. 

GOAL verrät, wer das Pokalspiel live zeigt.

  • Energie Cottbus bei SV Babelsberg 03 heute im Live Stream und TV: Wer zeigt / überträgt das Pokalspiel?

    Das Duell zwischen dem SV Babelsberg 03 und Energie Cottbus wird heute im Free-TV gezeigt. Der rbb zeigt sich für die Übertragung des Pokalspiels zuständig. Der Sender zeigt die Begegnung live und in voller Länge im Livestream. 

    • Werbung

  • News zu SV Babelsberg 03 und Energie Cottbus

    Das Duell zwischen dem SV Babelsberg 03 und Energie Cottbus dürfte ein hitziges Pokalspiel werden. Beim letzten Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften kam es zu Ausschreitungen im Rahmen der Partie. 

    Ein Großaufgebot an Sicherheitskräften ist deswegen beim Spiel zwischen dem Regionalligisten und dem Drittligisten im Einsatz. 

  • Energie Cottbus bei SV Babelsberg 03 heute im Live Stream und TV: Wer zeigt / überträgt das Pokalspiel? Das Viertelfinale im Überblick

    UhrzeitHeimGast
    13 UhrVfB Hohenleipisch 1912VfB 1921 Krieschow
    13 UhrSV Babelsberg 03Energie Cottbus
    13 UhrOranienburger FC EintrachtRSV Eintracht 1949
    14 UhrSV Victoria SeelowBSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow

  • Energie Cottbus bei SV Babelsberg 03 heute im Live Stream und TV: Wer zeigt / überträgt das Pokalspiel? Nützliche Links

Deutschland 3 Liga
Energie Cottbus crest
Energie Cottbus
COT
Viktoria Koeln 1904 crest
Viktoria Koeln 1904
FCK
Deutschland 4
Hertha Berlin II crest
Hertha Berlin II
BER
Babelsberg crest
Babelsberg
BAB