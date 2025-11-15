Energie Cottbus bei SV Babelsberg 03 heute im Live Stream und TV: Wer zeigt / überträgt das Pokalspiel?

Der SV Babelsberg empfängt am heutigen Samstag, den 15. November, Energie Cottbus zum Duell im Landespokal Brandenburg. Das Viertelfinalspiel beginnt um 13 Uhr im Karl-Liebknecht-Stadion in Potsdam.
GOAL verrät, wer das Pokalspiel live zeigt.
Das Duell zwischen dem SV Babelsberg 03 und Energie Cottbus wird heute im Free-TV gezeigt. Der rbb zeigt sich für die Übertragung des Pokalspiels zuständig. Der Sender zeigt die Begegnung live und in voller Länge im Livestream.
Das Duell zwischen dem SV Babelsberg 03 und Energie Cottbus dürfte ein hitziges Pokalspiel werden. Beim letzten Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften kam es zu Ausschreitungen im Rahmen der Partie.
Ein Großaufgebot an Sicherheitskräften ist deswegen beim Spiel zwischen dem Regionalligisten und dem Drittligisten im Einsatz.
|Uhrzeit
|Heim
|Gast
|13 Uhr
|VfB Hohenleipisch 1912
|VfB 1921 Krieschow
|13 Uhr
|SV Babelsberg 03
|Energie Cottbus
|13 Uhr
|Oranienburger FC Eintracht
|RSV Eintracht 1949
|14 Uhr
|SV Victoria Seelow
|BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow