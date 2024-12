Die Bayern-Frauen haben sich in der Champions League die Chance auf den Gruppensieg bewahrt.

Die Fußballerinnen von Bayern München bleiben in der Champions League weiter ungeschlagen und haben den Gruppensieg vor Augen. Am fünften Spieltag besiegte das Team von Trainer Alexander Straus Juventus Turin mit 4:0 (1:0). Weil Verfolger FC Arsenal ebenfalls gewann (3:1 bei Valerenga IF), kommt es nun am 18. Dezember (21 Uhr/DAZN) in London zum Endspiel um den Gruppensieg