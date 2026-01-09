Emotionales Finale und Derby steht bevor: Tüten Leroy Sane und Ilkay Gündogan den ersten Titel der Saison für Galatasaray ein?

Am Samstag (18.30 Uhr) duelliert sich Galatasaray mit Stadtrivale Fenerbahce um den nationalen Supercup. Austragungsort ist das Atatürk-Olympiastadion in Istanbul.

Für das Endspiel qualifiziert hatte sich Galatasaray am Montag durch ein überzeugendes 4:1 über Trabzonspor. Gündogan und Sane standen in der Startelf, Letzterer hatte durch eine herausragende Vorlage vor dem 3:1 entscheidenden Anteil an dem Sieg.

"Wir wollen unser Bestes tun, um zu gewinnen und unserem Museum eine weitere Trophäe hinzuzufügen", kündigte Trainer Okan Buruk nach der Partie mit Blick auf Samstag an.