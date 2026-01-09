Für Galatasaray Istanbul geht es um den ersten Titel der Saison - für die deutschen Profis Leroy Sane und Ilkay wäre es die erste Trophäe überhaupt mit dem Klub, zu dem beide im vergangenen Sommer wechselten.
Emotionales Finale und Derby steht bevor: Tüten Leroy Sane und Ilkay Gündogan den ersten Titel der Saison für Galatasaray ein?
Am Samstag (18.30 Uhr) duelliert sich Galatasaray mit Stadtrivale Fenerbahce um den nationalen Supercup. Austragungsort ist das Atatürk-Olympiastadion in Istanbul.
Für das Endspiel qualifiziert hatte sich Galatasaray am Montag durch ein überzeugendes 4:1 über Trabzonspor. Gündogan und Sane standen in der Startelf, Letzterer hatte durch eine herausragende Vorlage vor dem 3:1 entscheidenden Anteil an dem Sieg.
"Wir wollen unser Bestes tun, um zu gewinnen und unserem Museum eine weitere Trophäe hinzuzufügen", kündigte Trainer Okan Buruk nach der Partie mit Blick auf Samstag an.
- AFP
Sane muss sich für Julian Nagelsmann und den DFB empfehlen
Fenerbahce schaffte es derweil durch ein 2:0 über Samsunspor ins Finale. In der Liga steht das Team mit drei Punkten Rückstand auf den Meister und Pokalsieger Galatasaray derzeit auf Platz zwei.
Zuletzt trafen die Kontrahenten in der Ligapartie im Dezember aufeinander, Sane dürfte gemischte Erinnerungen an die Begegnung haben: Zwar traf der deutsche Nationalspieler, der sich noch Hoffnungen auf eine Nominierung für die WM im Sommer durch Bundestrainer Julian Nagelsmann macht, zur zwischenzeitlichen Führung. In der Nachspielzeit allerdings kassierte sein Team noch den Gegentreffer zum 1:1-Endstand.
Leistungsdaten von Sane und Gündogan bei Galatasaray
- Leroy Sane: 24 Spiele, 6 Tore, 7 Vorlagen
- Ilkay Gündogan: 16 Spiele, 2 Tore, 1 Vorlage
Häufig gestellte Fragen
Leroy Sane ist auf den Flügelpositionen in der Offensive beheimatet. Auf dem rechten Flügel fühlt er sich am wohlsten und wird dort auch aum häufigsten eingesetzt.
Leroy Sane wurde am 11. Januar 1996 in Essen geboren.
Leroy Sane trägt bei Galatasaray Istanbul die Trikotnummer zehn. Diese begleitete ihn bereits bei seiner Station in München.
Leroy Sane ist 1,83 Meter groß.
Leroy Sane wiegt etwa 80 Kilogramm. In Kombination mit seiner Größe hat er die optimalen Voraussetzungen für einen schnellen und dribbelstarken Flügelspieler.
Leroy Sanes Schuhgröße ist nicht offiziell bekannt. Vermutet wird eine Größe zwischen 43 und 45 EU.
Sein starker Fuß ist der linke Fuß. Leroy Sane entwickelte über die Jahre einen perfekten Abschluss mit links aus Kombination von Härte und Präzission.
Leroy Sane spielte in seiner Jugend für SG Wattenscheid 09, den FC Schalke 04 und Bayer Leverkusen.
Leroy Sane wohnt seit seinem Wechsel zu Galatasaray in Istanbul (Türkei). Sein genauer Wohnort ist nicht bekannt.
Was für ein Auto Leroy Sane in Istanbul fährt ist offiziell nicht bekannt. In seiner Zeit in München fuhr er zuletzt einen Audi RS e-tron GT.
Ja, Leroy Sane spricht fließend Deutsch.
Leroy Sane hat zwei Kinder. Eine Tochter namens Rio Stella (geboren 2018) und einen Sohn namens Milo (geboren 2020).
Seit 2015 ist Leroy Sane mit der US-amerikanischen R&B-Sängerin und Model Candice Brook zusammen.
Bei Galatasaray Istanbul verdient Leroy Sane etwa 9 Millionen Euro pro Jahr. Beim FC Bayern verdiente er laut Berichten bis zu 20 Millionen Euro pro Jahr, abhängig von Prämien.
Leroy Sane hat bereits mehrere Titel in seiner Karriere gewonnen. Mit Manchester City wurde er jeweils zweimal englischer Ligapokalsieger, Superpokalsieger und Meister, dazu kommt ein englischer Pokalsieg. Mit dem FC Bayern gewann er den UEFA Supercup sowie die FIFA-Klub-WM. Außerdem sicherte er sich mit dem deutschen Rekordmeister vier Meisterschaften und zwei Superpokalsiege.
Leroy Sane hat den Ballon d'Or bisher nicht gewinnen können.
Auch den Titel zum FIFA-Weltfußballer konnte er noch nicht gewinnen.
Leroy Sane hat keinen Spitznamen.