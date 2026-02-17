Emotionale Geste! BVB-Stürmer Serhou Guirassy widmet Tor gegen Atalanta seiner verstorbenen Nichte Aissata

Dabei gedachte Guirassy mit einer Botschaft, die er auf das Unterzieh-Shirt unter seinem Trikot geschrieben hatte, seiner verstorbenen Nichte Aissata.

Hinter deren Namen hatte Guirassy ein Herz gezeichnet, dazu schrieb er: "Möge er sie in seinem großen Paradies willkommen heißen. Amen."

Nach dem Spiel bestätigte der Angreifer bei Prime, dass es einen Trauerfall im engsten Familienkreis gegeben hatte: "Wir haben in unsere Familie eine sehr traurige Nachricht erhalten. Jemand ist gestorben", so Guirassy. Mit seiner Botschaft wollte er seinen älteren Bruder bestärken: "Ich tat das, um ihn zu unterstützen. So ist das Leben. Man muss stark sein, eines Tages müssen wir alle sterben."