Borussia Dortmunds Stürmer Serhou Guirassy hat nach seinem Führungstor im Champions-League-Spiel gegen Atalanta Bergamo am Dienstagabend eine emotionale Botschaft in die Welt geschickt.
Emotionale Geste! BVB-Stürmer Serhou Guirassy widmet Tor gegen Atalanta seiner verstorbenen Nichte Aissata
Dabei gedachte Guirassy mit einer Botschaft, die er auf das Unterzieh-Shirt unter seinem Trikot geschrieben hatte, seiner verstorbenen Nichte Aissata.
Hinter deren Namen hatte Guirassy ein Herz gezeichnet, dazu schrieb er: "Möge er sie in seinem großen Paradies willkommen heißen. Amen."
Nach dem Spiel bestätigte der Angreifer bei Prime, dass es einen Trauerfall im engsten Familienkreis gegeben hatte: "Wir haben in unsere Familie eine sehr traurige Nachricht erhalten. Jemand ist gestorben", so Guirassy. Mit seiner Botschaft wollte er seinen älteren Bruder bestärken: "Ich tat das, um ihn zu unterstützen. So ist das Leben. Man muss stark sein, eines Tages müssen wir alle sterben."
Serhou Guirassy: Tor und Assist für den BVB gegen Atalanta
Guirassy hatte bereits in der dritten Minute für den ersten Dortmunder Treffer gesorgt. Kurz vor der Halbzeitpause lieferte der 29-Jährige dann auch noch die sehenswerte Vorarbeit für das Tor zum 2:0-Endstand durch Maximilian Beier.
Für Guirassy, der diese Saison vor allem in der Bundesliga lange mit einer Torflaute zu kämpfen hatte, war es der siebte Treffer in den neun vergangenen Pflichtspielen. Pünktlich zur entscheidenden Saisonphase hat der Angreifer für den BVB derzeit also wieder eine eingebaute Torgarantie.
Serhou Guirassys Zahlen für den BVB diese Saison
- Einsätze: 33
- Tore: 16
- Assists: 6