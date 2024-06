Die Chance auf das EM-Ticket in Polen ist das letzte Schaulaufen für Horst Hrubeschs Wackelkandidatinnen. Bei einer Verletzten sieht es indes gut aus.

Für sein letztes Olympia-Casting schärfte Horst Hrubesch noch einmal die Sinne. "Die Polinnen werden hier sicher alles reinschmeißen", warnte der Fußball-Bundestrainer vor dem Rückspiel der EM-Qualifikation am Dienstag (18.00 Uhr) in Gdynia: "Es kommt darauf an, das Spiel zu kontrollieren - und nicht von Anfang an gleich loszugehen wie verrückt." Für Marina Hegering kommt die Partie zu früh, doch die Hoffnungen sind groß, dass die Leistungsträgerin bei Olympia dabei sein wird.