Verletzungs-Schock im Bayern-Training: Kingsley Coman hat es erneut erwischt, seine EM-Teilnahme soll aber nicht gefährdet sein.

Kingsley Coman hat am Montag für einen Schreckmoment im Training des FC Bayern München gesorgt. Laut Le Parisien ergaben erste Untersuchungen aber keine schwere Verletzung. Demnach könne der 27-jährige Flügelstürmer am Dienstag wieder trainieren, eine Teilnahme an der EM mit der französischen Nationalmannschaft sei nicht in Gefahr.