EM Finale live bei ARD, ZDF oder RTL? Wo läuft Spanien vs. England heute live im Free TV und im LIVE STREAM?

Heute steigt das Spiel Spanien vs. England. Doch wo läuft das EM Finale heute live im Free TV und kostenlos im LIVE STREAM?

Bei der EM geht das Finale über die Bühne. Hierbei kommt es im Olympiastadion Berlin zum Kräftemessen zwischen Spanien und England. Die Furia Roja und die Three Lions belegen im FIFA-Ranking vom 20. Juni den achten und den fünften Platz. Ihr könnt die Begegnung bei der ARD im Free TV und kostenlos im LIVE STREAM mitverfolgen.

Spanien hatte in der Gruppe B gegen Italien, Kroatien und Albanien die volle Punktanzahl von neun Zählern mitgenommen. Zum Auftakt der K.o.-Phase gewann die Elf von Luis de la Fuente gegen Georgien dann mit 4:1. Anschließend bezwang die Furia Roja sowohl Deutschland als auch am Dienstag Frankreich mit 2:1.

Das englische Nationalteam hatte die Gruppe C mit Dänemark, Slowenien und Serbien mit fünf Punkten als Erster beendet. Danach bezwang die Mannschaft von Gareth Southgate die Slowakei nach Verlängerung und die Schweiz im Elfmeterschießen. Am Mittwoch gelang den Three Lions ein 2:1 gegen Holland.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung zum Spiel Spanien vs. England im EM Finale.