EM-Auslosung: Deutschland trifft auf Schweden, die Hammergruppe ist aber eine andere

Die EM-Auslosung beschert den deutschen Fußballerinnen eine interessante Gruppe für die Titeljagd 2025 in der Schweiz.

Christian Wück konnte im Convention Centre von Lausanne gleich zu Beginn einmal kräftig durchatmen. Leonardo Bonucci als Losfee ersparte den deutschen Fußballerinnen das EM-Hammerlos England, die erste Titeljagd unter Bundestrainer Wück nächsten Sommer in der Schweiz startet gegen Polen, Dänemark und Ex-Europameister Schweden.

Bei der Auslosung erwischten die Vize-Europameisterinnen mit der Gruppe C eine interessante, aber machbare Vorrunde mit gleich zwei Nachbarschaftsduellen. Gespielt wird in sechseinhalb Monaten in Basel, Genf, St. Gallen oder Luzern, der genaue Spielplan soll von der UEFA zeitnah veröffentlicht werden.

Auf die Engländerinnen könnten die DFB-Frauen wie im dramatisch verlorenen EM-Finale 2022 (1:2 n.V.) im Viertelfinale treffen. Auch Frankreich oder Ex-Europameister Niederlande könnten gleich in der ersten K.o.-Runde warten. Zusammen mit Debütant Wales bildet dieses Trio die Hammergruppe D.