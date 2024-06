EM 2024: Wie viele Wechsel sind erlaubt?

Bei Verletzungen kann der Coach reagieren oder taktische Umstellungen durchführen: Wie viele Wechsel sind bei der EM erlaubt?

24 Teams kämpfen bei der Europameisterschaft in Deutschland ab dem 14. Juni um den Titel, der einen Monat später in Berlin vergeben wird. Bei Spielbeginn werden zu Beginn jeder der 51 Partien elf Akteure pro Mannschaft auf dem Rasen stehen - so viel ist jetzt schon klar.

Dass es auch im Verlauf der 90 oder 120 Minuten Auswechslungen geben wird, dürfte auch logisch sein. Aber egal, ob verletzungsbedingter Tausch, taktische Maßnahme oder einfach nur, um frischen Wind zu bringen: Wie oft dürfen die Trainer bei der EM tauschen, wie viele Wechsel sind erlaubt?

Hier kommt die Antwort auf diese Frage!