EM 2024: Wie viele Mannschaften pro Gruppe kommen weiter?

Auf dem Weg zum Titel ist das Überstehen der Gruppenphase nur der erste Schritt. Wie viele Team aber kommen weiter?

Sieben Spiele bestreitet das Team, das am Ende bei der Europameisterschaft in Deutschland den Titel holt. In der K.-o.-Phase dürfen sich die Mannschaften keine Niederlage mehr leisten, denn sonst heißt es 'Heimreise'. Aber in der Gruppenphase kann man durchaus noch weiterkommen, auch wenn es in einem Duell keine Punkte gibt.

Die 24 EM-Teilnehmer sind in sechs Vierergruppen eingeteilt. Doch klar ist: Nicht alle dieser Teams werden auch ins Achtelfinale kommen und damit auch die Chance haben, nach ihren ersten drei Duellen um den Titel mitzuspielen.

Wie viele Mannschaften überstehen die Gruppenphase, wie viele aus jeder Gruppe kommen eine Runde weiter?

Hier kommt die Antwort auf diese Frage!