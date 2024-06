EM 2024: Wie kann man als Gruppendritter noch weiterkommen?

Die Vorrunde zu überstehen, ist erst einmal das Ziel aller Teams bei der EM. Wie kann das auch als Gruppendritter gelingen?

Die erste Hürde bei der Europameisterschaft in Deutschland ist für alle Teams die Gruppenphase. Die gilt es zu überstehen, wenn man in den Kampf um den Titel eingreifen will.

24 Mannschaften sind beim Turnier mit dabei - und für die beiden Gruppenersten ist klar, dass es nach den ersten drei Partien weitergeht. Sie stehen sicher im Achtelfinale. Aber auch als Gruppendritter ist man nicht zwangsläufig ausgeschieden. Auch dieser Rang kann reichen, um die Runde der letzten 16 zu erreichen.

Doch wann ist das der Fall? Wie kann man als Gruppendritter doch noch ins Achtelfinale kommen?

Hier kommt die Antwort auf diese Frage!