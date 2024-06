EM 2024: Sind in der Verlängerung zusätzliche Wechsel erlaubt?

In der K.-o.-Phase wird es bei der EM ernst: Kann ein Coach in der Verlängerung noch einen Spieler auswechseln?

Zwischen dem 14. Juni und dem 14. Juli findet die Europameisterschaft in Deutschland statt. Die 24 teilnehmenden Teams werden alles dafür tun, um im Turnier so weit wie möglich zu kommen - und am Ende vielleicht sogar den Titel zu holen.

Besonders heiß dürfte es dabei natürlich in der K.-o.-Phase der EM zugehen. Denn dann entscheidet sich, wer weiterkommt und wer nach Hause fahren muss. Gut möglich, dass einige der Partien so ausgeglichen sind, dass es nach 90 Minuten unentschieden steht. Sollte das der Fall sein, gibt es - wie gewohnt - eine Verlängerung.

Gibt es in diesen zusätzlichen 30 Minuten für die Trainer die Möglichkeit, noch einmal auszuwechseln, um dem Team neue Impulse zu geben - oder vielleicht sogar den Torhüter für ein drohendes Elfmeterschießen auszutauschen?

Hier kommt die Antwort auf diese Frage!