Aufstellungen bei der EM 2024: Die wahrscheinlichen Formationen aller EM-Teilnehmer in der Übersicht

Hier könnt Ihr Euch für jede Mannschaft bei der EM 2024 anschauen, mit welcher Aufstellung sie wohl ins Turnier geht.

Vom 14. Juni bis zum 14. Juli gibt es in Fußball-Europa nur ein Thema: Die EM 2024 in Deutschland. Der Gastgeber eröffnet das Turnier mit dem Spiel gegen Schottland in München, genau einen Monat später wird beim Finale in Berlin der neue Europameister gekrönt.

Titelverteidiger Italien zählt dabei diesmal nicht zu den ganz großen Favoriten, natürlich muss man aber auch die Squadra Azzurra auf der Rechnung haben. Die größten Chancen auf den Titelgewinn können wohl Frankreich, Gastgeber Deutschland, England, Spanien und Portugal zugeschrieben werden.

Dahinter folgen jene Teams, die sich im erweiterten Favoritenkreis befinden, zum Beispiel die Niederlande, Belgien, Kroatien oder eben die Italiener. Als Geheimfavorit gilt diesmal Österreich.

GOAL hat in diesem Artikel jedenfalls die wahrscheinlichen Aufstellungen aller 24 EM-Teilnehmer übersichtlich zusammengestellt. Wie könnten Frankreich, England, Deutschland und Co. bei der Europameisterschaft spielen?