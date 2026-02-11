Getty
Elliot Anderson oder Adam Wharton zu Man Utd? Ehemaliger Star der Red Devils wählt Mittelfeldspieler mit „Persönlichkeit” als erste Wahl, um den im Sommer scheidenden Casemiro zu ersetzen.
Mittelfeldsuche dominiert Transferpläne von ManUtd
United erwog im vergangenen Sommer die Verpflichtung eines Mittelfeldspielers, entschied sich jedoch letztendlich dafür, sich auf die Verstärkung des Angriffs zu konzentrieren und gab mehr als 200 Millionen Pfund für Bryan Mbeumo, Matheus Cunha und Benjamin Sesko sowie Torhüter Senne Lammens aus. Das Mittelfeld sollte vor der nächsten Saison ohnehin im Mittelpunkt stehen, doch nun, da Casemiro den Verein verlässt, ist die Suche nach einem neuen Mittelfeldspieler noch dringlicher geworden.
Der Brasilianer stärkte die Red Devils sofort, als er 2022 für 70 Millionen Pfund von Real Madrid kam, nachdem sie unter ihrem neuen Trainer Erik ten Hag einen Alptraumstart in die Saison hingelegt hatten. Casemiro verhalf United in dieser Saison zum dritten Platz und zum Gewinn des Carabao Cups, aber er erlebte eine schwierige zweite Saison, was Jamie Carragher zu der Aussage veranlasste, dass seine Zeit auf höchstem Niveau vorbei sei.
Casemiro hat im letzten Jahr eine beeindruckende Wende geschafft, sodass United nun vor der schwierigen Aufgabe steht, einen Ersatz für den fünffachen Champions-League-Sieger und Kapitän Brasiliens zu finden.
Hargreaves nennt Anderson als Manchesters Top-Ziel
Der ehemalige Mittelfeldspieler von Manchester United, Owen Hargreaves, lobte Casemiro dafür, dass er Kritiker wie Carragher widerlegt hat, nachdem er „unverschämte Respektlosigkeit“ erfahren musste. Er glaubt, dass Anderson, Mittelfeldspieler bei Nottingham Forest, der aussichtsreichste Kandidat für die Nachfolge von Casemiro bei Old Trafford ist.
TNT Sports -Experte Hargreaves sagte gegenüber GOAL: „Adam Wharton ist ein wirklich guter Spieler. Er ist sehr intelligent und sieht das Spiel etwas schneller als die meisten anderen Spieler. Er spielt Pässe aus der ersten Ballberührung, aber Elliot hat ein anderes Profil. Elliot ist etwas größer und wahrscheinlich etwas aggressiver, daher denke ich, dass beide sehr talentierte junge Spieler sind.
Ich denke, Elliot hat derzeit wahrscheinlich die Nase vorn, weil er körperlich etwas stärker ist, aber ich glaube, Adam ist ein Junge, der mit jedem spielen kann, weil er so clever ist.“
Anderson hat eine „Persönlichkeit“ wie Rice.
Hargreaves verglich Anderson mit Declan Rice und glaubt, dass der ehemalige Mittelfeldspieler von Newcastle, der seit September an der Seite von Rice im Mittelfeld der englischen Nationalmannschaft spielt, den Charakter hat, um bei United erfolgreich zu sein.
„Er erinnert mich ein wenig an Declan, insofern, als dass er Chancen bekommen hat und diese nutzt. Als junger Spieler entwickelt er sich rasant weiter und wird immer besser. Er hat Größe, er hat Können, er hat einfach alles. Was mir an Elliot gefällt, ist, dass er Persönlichkeit zu haben scheint.
Und das braucht man, wenn es hart wird, denn es geht nicht nur darum, ein guter Spieler zu sein. Es geht darum, ob man mit den Erwartungen umgehen kann, die an einen Spieler eines Vereins wie Man United gestellt werden. Das ist eine der Sachen, die man nicht weiß, die man nicht in Daten und Scouting-Berichten sieht. Er sieht aus, als hätte er den nötigen Biss.“
Anderson hofft, Forest am Mittwoch in einem entscheidenden Spiel im Kampf gegen den Abstieg zum Sieg gegen die Wolves verhelfen zu können. Es ist eines von zehn Premier-League-Spielen dieser Woche, die live auf TNT Sports übertragen werden.
Ebenfalls am Mittwoch empfängt Manchester City Fulham und will an seinen unglaublichen Comeback-Sieg gegen Liverpool anknüpfen, das seinerseits bei Sunderland versuchen wird, sich von seinem späten Einbruch zu erholen. Crystal Palace empfängt Burnley und Aston Villa spielt zu Hause gegen Brighton and Hove Albion.
Am Donnerstag dann ist der Tabellenführer der Premier League, Arsenal, zu Gast bei Brentford.
Carrick hat Recht, Sesko „beobachten und lernen“ zu lassen.
Benjamin Sesko sicherte Carrick den ungeschlagenen Start mit United, indem er in der 96. Minute den Ausgleich zum 1:1 bei West Ham erzielte. Es war das zweite Last-Minute-Tor des slowenischen Nationalspielers in drei Spielen, nachdem er in der 94. Minute den Siegtreffer gegen Fulham erzielt hatte. Seit seinem Wechsel von RB Salzburg im vergangenen Sommer für 74 Millionen Pfund hat er insgesamt sieben Tore erzielt, obwohl er unter Carrick noch kein Spiel von Beginn an bestritten hat.
Hargreaves lobte Carrick für seinen Umgang mit Sesko und wies darauf hin, dass United junge Stürmer immer langsam eingearbeitet habe, anstatt sie direkt ins kalte Wasser zu werfen.
Er erklärte: „Ich denke, das Beste, was man für einen jungen Spieler wie ihn tun kann, auch wenn man viel Geld für ihn bezahlt hat, ist, ihn zuschauen und lernen zu lassen. So hat man es früher gemacht, vor zehn Jahren. Wissen Sie, ein Spieler wie Sesko wäre bei einem großen Verein der vierte Stürmer gewesen. Manchester United hatte Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney und Ole Gunnar Solskjaer. [Davor] Teddy Sheringham, Andy Cole und Dwight Yorke.
Und dann gab es noch einen jungen Spieler, der das Handwerk lernte. Das hatten wir mit Danny Welbeck. Er kam gerade durch, war 18 und wahrscheinlich unser fünfter Stürmer, als wir die Liga gewonnen haben. Er trainierte jeden Tag mit uns und lernte so viel. Ihn mit 18, 19 oder 20 Jahren ins kalte Wasser zu werfen, wie sie es mit Marcus Rashford, Anthony Martial und Rasmus Hojlund gemacht haben, der jetzt weg ist, halte ich für nicht gut für ihre Entwicklung.
Wenn es dem Verein nicht gut geht, lastet der ganze Druck auf ihnen. Ich finde es gut, dass Sesko da ist und man ihm sagt: „Schau dir das Spiel erst einmal von der Seitenlinie aus an, komm in den letzten 25 Minuten ins Spiel und du bekommst deine Chancen ...“ Und sehen Sie, es ist kein Zufall, dass er sich so gut entwickelt. Ich weiß, dass Agenten und Spieler sagen: ‚Ich will spielen, ich will spielen.‘ Nun, vielleicht bist du noch nicht bereit dafür. Also sagt [Carrick]: ‚Lerne die Grundlagen, ich werde dir helfen. Ich bin seit 20 Jahren dabei, ich habe das schon oft gesehen, vertrau mir einfach.‘ Und es funktioniert.“
