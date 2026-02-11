Elliot Anderson oder Adam Wharton zu Man Utd? Ehemaliger Star der Red Devils wählt Mittelfeldspieler mit „Persönlichkeit” als erste Wahl, um den im Sommer scheidenden Casemiro zu ersetzen.

Benjamin Sesko sicherte Carrick den ungeschlagenen Start mit United, indem er in der 96. Minute den Ausgleich zum 1:1 bei West Ham erzielte. Es war das zweite Last-Minute-Tor des slowenischen Nationalspielers in drei Spielen, nachdem er in der 94. Minute den Siegtreffer gegen Fulham erzielt hatte. Seit seinem Wechsel von RB Salzburg im vergangenen Sommer für 74 Millionen Pfund hat er insgesamt sieben Tore erzielt, obwohl er unter Carrick noch kein Spiel von Beginn an bestritten hat.

Hargreaves lobte Carrick für seinen Umgang mit Sesko und wies darauf hin, dass United junge Stürmer immer langsam eingearbeitet habe, anstatt sie direkt ins kalte Wasser zu werfen.

Er erklärte: „Ich denke, das Beste, was man für einen jungen Spieler wie ihn tun kann, auch wenn man viel Geld für ihn bezahlt hat, ist, ihn zuschauen und lernen zu lassen. So hat man es früher gemacht, vor zehn Jahren. Wissen Sie, ein Spieler wie Sesko wäre bei einem großen Verein der vierte Stürmer gewesen. Manchester United hatte Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney und Ole Gunnar Solskjaer. [Davor] Teddy Sheringham, Andy Cole und Dwight Yorke.

Und dann gab es noch einen jungen Spieler, der das Handwerk lernte. Das hatten wir mit Danny Welbeck. Er kam gerade durch, war 18 und wahrscheinlich unser fünfter Stürmer, als wir die Liga gewonnen haben. Er trainierte jeden Tag mit uns und lernte so viel. Ihn mit 18, 19 oder 20 Jahren ins kalte Wasser zu werfen, wie sie es mit Marcus Rashford, Anthony Martial und Rasmus Hojlund gemacht haben, der jetzt weg ist, halte ich für nicht gut für ihre Entwicklung.

Wenn es dem Verein nicht gut geht, lastet der ganze Druck auf ihnen. Ich finde es gut, dass Sesko da ist und man ihm sagt: „Schau dir das Spiel erst einmal von der Seitenlinie aus an, komm in den letzten 25 Minuten ins Spiel und du bekommst deine Chancen ...“ Und sehen Sie, es ist kein Zufall, dass er sich so gut entwickelt. Ich weiß, dass Agenten und Spieler sagen: ‚Ich will spielen, ich will spielen.‘ Nun, vielleicht bist du noch nicht bereit dafür. Also sagt [Carrick]: ‚Lerne die Grundlagen, ich werde dir helfen. Ich bin seit 20 Jahren dabei, ich habe das schon oft gesehen, vertrau mir einfach.‘ Und es funktioniert.“