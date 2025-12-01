Elf Scorerpunkte in zwölf Spielen! Beim Höhenflug von Ex-BVB-Star Pierre-Emerick Aubameyang gibt es nur einen Makel

Der extravagante Stürmer, der für den BVB in 213 Pflichtspielen 141 Tore schoss (36 Vorlagen), wollte nach seinem sensationellen Aufstieg in der Bundesliga mit dem Wechsel in die Premier League das nächste Level seiner Karriere erreichen. Das hat er gewiss geschafft, anschließend spielte Aubameyang noch für die beiden Top-Vereine FC Barcelona und FC Chelsea.

Ein Mehr an Titeln sprang für den Gabuner aber seither nicht heraus. Mit dem BVB gewann er 2013 und 2014 den Supercup sowie 2017 den DFB-Pokal. Zu diesen drei Trophäen gesellten sich lediglich - muss man angesichts der hochkarätigen Klubs sagen - drei weitere Titel hinzu. 2020 holte Aubameyang mit Arsenal den FA Cup sowie den Community Shield, 2023 feierte er in seinen sieben Monaten bei Barca die bislang einzige Meisterschaft seiner Laufbahn.

Aktuell ist der 36-Jährige zum zweiten Mal bei Olympique Marseille angestellt - und hat wie der Vizemeister der Vorsaison einen echten Lauf. Nach 14 Spielen in der Ligue 1 trennt OM nur ein Punkt von der Spitze, die naturgemäß der Erzrivale Paris Saint-Germain inne hat. Die Südfranzosen stellen zudem mit 35 Treffern den besten Angriff der Liga.