Mit allen erlaubten und nicht erlaubten Tricks erkämpft sich Getafe ein Unentschieden gegen den FC Barcelona.

Barcelonas Ex-Spieler Ramón Calderé hat Getafe-Trainer José Bordalás via Social Media schwer angegriffen. Der Ex-Barça-Akteur regte sich mächtig über das Verhalten des Coaches und das seiner Spieler beim 1:1-Unentschieden am Samstagabend in LaLiga auf.