Eintracht Frankfurt wilder wohl in Italien: Kommt ein Serie-A-Star als Nachfolger für Mario Götze?

Vlasic ist bei Turin hingegen unumstrittener Stammspieler. 18-mal stand er in dieser Saison auf dem Platz, wobei er fünf Tore selbst erzielen konnte und weitere drei Treffer auflegte. Beim Tabellen-13. der Serie A steht der 28-Jährige noch bis 2027 unter Vertrag, darüber hinaus soll es die Option für ein weiteres Jahr geben.

Neben den Frankfurtern gilt auch die AS Monaco an Vlasic interessiert. Zwischen den Franzosen und Turin soll es sogar schon Kontakt gegeben haben - man habe sich nach der Möglichkeit eines Transfers erkundigt.

In der Bundesliga läuft es für die SGE derzeit äußerst durchwachsen. Nach einem ereignisreichen Sommer mit vielen Abgängen steht die Eintracht in der Tabelle derzeit nur auf dem siebten Rang. Platz vier, der zur erneuten Qualifikation für die Champions League reichen würde, ist bereits vier Zähler entfernt.