Wie die italienische Sportzeitung Tuttosport schreibt, haben die Verantwortlichen von Eintracht Frankfurt ein Auge auf Mittelfeldspieler Nikola Vlasic vom FC Turin geworfen. Scouts der Eintracht hätten den 28-jährigen Kroaten beobachtet und sollen ihn ihm einen geeigneten Nachfolger für Götze sehen.
Eintracht Frankfurt wilder wohl in Italien: Kommt ein Serie-A-Star als Nachfolger für Mario Götze?
Wechselt Mario Götze in die MLS?
Der deutsche WM-Held von 2014 wurde kürzlich mit einem Wechsel in die US-amerikanische MLS in Verbindung gebracht. Von der Bild wurden die Metropolen Los Angeles, Miami und New York als potenzielle Destinationen genannt.
Götze kommt unter Trainer Dino Toppmöller zwar nach wie vor regelmäßig zum Zug, die Spielzeit des mittlerweile 33-Jährigen nimmt jedoch kontinuierlich ab. In wettbewerbsübergreifend 17 Einsätzen konnte er zwei Assists beisteuern.
Auch AS Monaco an Vlasic interessiert
Vlasic ist bei Turin hingegen unumstrittener Stammspieler. 18-mal stand er in dieser Saison auf dem Platz, wobei er fünf Tore selbst erzielen konnte und weitere drei Treffer auflegte. Beim Tabellen-13. der Serie A steht der 28-Jährige noch bis 2027 unter Vertrag, darüber hinaus soll es die Option für ein weiteres Jahr geben.
Neben den Frankfurtern gilt auch die AS Monaco an Vlasic interessiert. Zwischen den Franzosen und Turin soll es sogar schon Kontakt gegeben haben - man habe sich nach der Möglichkeit eines Transfers erkundigt.
In der Bundesliga läuft es für die SGE derzeit äußerst durchwachsen. Nach einem ereignisreichen Sommer mit vielen Abgängen steht die Eintracht in der Tabelle derzeit nur auf dem siebten Rang. Platz vier, der zur erneuten Qualifikation für die Champions League reichen würde, ist bereits vier Zähler entfernt.
Mario Götze: Leistungsdaten 2025/36
- Spiele: 17
- Tore: 0
- Assists: 2
- Minuten: 803
- Vertrag bei Frankfurt bis: 2026
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Sie hat keinen Eigentümer im engsten Sinne, denn die Verwaltung erfolgt durch den DFB.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Allianz Arena, im Signal Iduna Park und aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordteamspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".