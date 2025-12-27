Borna Sosa hat in den vergangenen Jahren einen kaum für möglich gehaltenen Abstieg erlebt. Aber erstmal zu seinem ebenso beachtlichen Aufstieg davor:
Einst war er beim FC Bayern München Thema! Ehemaliger Star des VfB Stuttgart ist in der Versenkung verschwunden
Der Linksverteidiger wechselte 2018 zum VfB, stieg mit den Schwaben ab und wieder auf, ehe ihm in der Saison 2020/21 unter Trainer Pellegrino Matarazzo der große Durchbruch gelang. In 26 Bundesliga-Einsätzen lieferte Sosa beachtliche zehn Vorlagen, Profiteur seiner präzisen Flanken war meistens Stürmer Sasa Kalajdzic.
Sosas Leistungen fanden auch bei Zlatko Dalic Beachtung, seines Zeichens Trainer der kroatischen Nationalmannschaft. Dalic berief Sosa im September 2021 erstmals in seine Auswahl, wo er sich schnell als Stammkraft auf der linken Seite etablierte, was letztlich in der Nominierung für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar mündete.
Sosa hatte großen Anteil daran, dass die "Kockasti" bis ins Halbfinale vordrangen. Im Viertelfinale gegen Brasilien (5:3 n.E.) hielt im Verbund mit seinen Kollegen bis zu seiner Auswechslung in der 110. Minute das Offensiv-Quartett der Selecao um Neymar, Vinicius Jr., Richarlison und Raphinha in Schach.
Sosa folgt Mislintats Ruf zu Ajax
Im Rückblick muss man sagen, dass es für Sosa nach der Nervenschlacht gegen die Südamerikaner nur noch bergab ging. Nicht, weil das Duell mit dem Rekordweltmeister für die meisten Spieler den Höhepunkt der Karriere darstellen würde. Nicht, weil Kroatien im Anschluss gegen den späteren Weltmeister Argentinien ausschied. Und auch nicht, weil Sosa nach einer schwierigen Saison 2023 mit dem VfB in die Relegation musste.
Sondern viel mehr, weil sich Sosa im darauffolgendem Sommer nach langem Hin und Her entschied, dem Ruf des neuen Ajax-Sportdirektors Sven Mislintat zu folgen, der zwischen 2019 und 2022 in selber Funktion auch beim VfB tätig gewesen war. Statt des erhofften nächsten Schrittes wurde der Transfer nach Amsterdam zum Albtraum für Sosa, der auch mit dem FC Bayern und anderen europäischen Topklubs in Verbindung gebracht worden war.
Ajax kam nach einem groß angelegten Umbruch nicht in Tritt und spielte eine historisch schlechte Saison samt der höchsten Niederlage der Vereinsgeschichte – ausgerechnet gegen Erzrivale Feyenoord Rotterdam (0:6). Anders als in Stuttgart, wo Sosa in schwierigen Phasen zu den Lichtblicken gehört hatte, konnte der Neuzugang sich dieses Mal aber nicht positiv abheben und rutschte zunehmend aus der Rotation, sodass er die Saison mit mageren zehn Startelf-Einsätzen in der Liga beendete.
Sosa wechselt zu Glasners Crystal Palace
Eine einjährige Leihe zum FC Turin in die Serie A brachte in der vergangenen Spielzeit nicht die erhoffte Wende. Sosa kam auf insgesamt 20 Pflichtspiele für die Italiener, blieb gänzlich ohne Scorerpunkt und absolvierte nach dem 25. Spieltag keine einzige Partie mehr, wobei ihn eine Knöchelverletzung ab dem 33. Spieltag ausbremste.
Aus einer Rückkehr zu Ajax wurde trotz eines noch gültigen Vertrages bis 2028 nichts. Ende Juni tauchten Berichte auf, wonach Sosa als Teil einer siebenköpfigen Gruppe per WhatsApp durch den Klub informiert worden sei, auf dem Vereinsgelände nicht mehr erwünscht zu sein.
In der Folge wechselte Sosa zum dritten Mal in drei Jahren den Arbeitgeber. Crystal Palace von Coach Oliver Glasner schlug zu und verpflichtete den Kroaten für 2,3 Millionen Euro. Bisher spielt Sosa dort aber kaum eine Rolle. Insgesamt spielte er nur 589 Minuten, in Premier League bei zwei Einwechslungen exakt 26 Minuten.
In der Conference League flog Sosa vom Platz
Symptomatisch: Am ersten Spieltag der Conference League gegen Dynamo Kiew ließ Glasner den Defensivmann von Beginn an auflaufen. Sosa bedankte sich, indem er in der zweiten Halbzeit innerhalb von zwei Minuten zwei völlig unnötige Gelbe Karten sah. Platzverweis.
Glasner stellte sich zwar im Anschluss vor seinen Schützling, ließ aber ein gewisses Maß an Unmut über die Aktion durchblicken: "Das passiert", sagte der Österreicher. "Bei der ersten Gelben war er ein wenig zu spät. Bei der zweiten: Wenn du bereits gelbverwarnt bist, und er ist ein erfahrener Spieler ... Nennen wir es einen Kollateralschaden." Dieses Wort ist auch eine gute Zusammenfassung für Sosas Entwicklung in den vergangenen Jahren.
