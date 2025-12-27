Einst war er beim FC Bayern München Thema! Ehemaliger Star des VfB Stuttgart ist in der Versenkung verschwunden

Im Rückblick muss man sagen, dass es für Sosa nach der Nervenschlacht gegen die Südamerikaner nur noch bergab ging. Nicht, weil das Duell mit dem Rekordweltmeister für die meisten Spieler den Höhepunkt der Karriere darstellen würde. Nicht, weil Kroatien im Anschluss gegen den späteren Weltmeister Argentinien ausschied. Und auch nicht, weil Sosa nach einer schwierigen Saison 2023 mit dem VfB in die Relegation musste.

Sondern viel mehr, weil sich Sosa im darauffolgendem Sommer nach langem Hin und Her entschied, dem Ruf des neuen Ajax-Sportdirektors Sven Mislintat zu folgen, der zwischen 2019 und 2022 in selber Funktion auch beim VfB tätig gewesen war. Statt des erhofften nächsten Schrittes wurde der Transfer nach Amsterdam zum Albtraum für Sosa, der auch mit dem FC Bayern und anderen europäischen Topklubs in Verbindung gebracht worden war.

Ajax kam nach einem groß angelegten Umbruch nicht in Tritt und spielte eine historisch schlechte Saison samt der höchsten Niederlage der Vereinsgeschichte – ausgerechnet gegen Erzrivale Feyenoord Rotterdam (0:6). Anders als in Stuttgart, wo Sosa in schwierigen Phasen zu den Lichtblicken gehört hatte, konnte der Neuzugang sich dieses Mal aber nicht positiv abheben und rutschte zunehmend aus der Rotation, sodass er die Saison mit mageren zehn Startelf-Einsätzen in der Liga beendete.