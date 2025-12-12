Konkret unterschrieben die Co-Trainer Rene Maric (33), Aaron Danks (42) und Floribert Ngalula (38) sowie Torwarttrainer Michael Rechner (45) bis zum 30. Juni 2029. Kompany hatte sich bereits im Oktober - zum damaligen Zeitpunkt völlig überraschend - langfristig an den FC Bayern gebunden.
"Eingeschlagenen Weg weitergehen": FC Bayern verkündet wichtige Zukunfts-Entscheidung
"Wir freuen uns, dass wir nach Vincent Kompany auch mit seinem Trainerteam verlängern konnten", sagte Sportvorstand Max Eberl. "Mit dieser eingespielten Konstellation wollen wir unseren eingeschlagenen Weg weitergehen und gemeinsam die Herausforderungen der Zukunft angehen."
Der FC Bayern führt aktuell souverän die Tabelle der Bundesliga an. In der Champions League winkt die direkte Qualifikation für das Achtelfinale. Im DFB-Pokal geht es im Viertelfinale Mitte Februar gegen RB Leipzig.
Rene Maric wurde schon mit einem Wechsel in Verbindung gebracht
Danks und Ngalula wechselten im Sommer 2024 gemeinsam mit Kompany nach München. Beide waren schon seine Co-Trainer beim RSC Anderlecht. Ngalula begleitete Kompany anschließend auch zum FC Burnley nach England. Danks arbeitete in der Zwischenzeit für Aston Villa und den FC Middlesbrough. Maric und Rechner waren bereits vor Kompanys Ankunft in München tätig.
Maric wurde in der jüngeren Vergangenheit immer wieder mit einem möglichen Wechsel samt Aufstieg zum Cheftrainer in Verbindung gebracht. Im Sommer zeigte angeblich der kroatische Topklub Hajduk Split Interesse. Nach Informationen von SPOX flatterten auch schon Anfragen aus England herein. Einige Premier-League-Klubs haben Maric auf der Scouting-Liste und beobachten ihn als übernächsten Trainer. Tatsächlich haben diesbezüglich sogar schon erste Kennenlern-Gespräche stattgefunden.
FC Bayern: Die nächsten Spiele
- Sonntag, 14. Dezember: FC Bayern - 1. FSV Mainz 05 (Bundesliga)
- Sonntag, 21. Dezember: 1.FC Heidenheim - FC Bayern (Bundesliga)
- Sonntag, 11. Januar: FC Bayern - VfL Wolfsburg (Bundesliga)