"Eingeschlagenen Weg weitergehen": FC Bayern verkündet wichtige Zukunfts-Entscheidung

"Wir freuen uns, dass wir nach Vincent Kompany auch mit seinem Trainerteam verlängern konnten", sagte Sportvorstand Max Eberl. "Mit dieser eingespielten Konstellation wollen wir unseren eingeschlagenen Weg weitergehen und gemeinsam die Herausforderungen der Zukunft angehen."

Der FC Bayern führt aktuell souverän die Tabelle der Bundesliga an. In der Champions League winkt die direkte Qualifikation für das Achtelfinale. Im DFB-Pokal geht es im Viertelfinale Mitte Februar gegen RB Leipzig.