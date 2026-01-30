"Eines ist auffällig bei ihm": Bayern-Legende Oliver Kahn zwischen Lob und Skepsis bei Jonas Urbig

Im Sky-Format "Triple – der Hagedorn-Fußballtalk" lobte Kahn zunächst ausdrücklich Urbigs Auftritte: "Eines ist auffällig bei ihm: In den Spielen, in denen er ran darf, spielt er nicht nur mit, sondern hält er hier und da ein paar überragende Bälle." Auf Nachfrage, ob Urbig also die Nummer eins beim FC Bayern werden könne, ließ Kahn keinen Zweifel aufkommen: "Ja, absolut!"

Gleichzeitig verwies der frühere Weltklasse-Keeper jedoch auf die besondere Bürde dieser Position in München. "Die Vergangenheit zeigt aber – das muss man schon anmerken –, wer immer beim FC Bayern nach so einer überragenden Torwart-Ära gekommen ist, hat es nie so richtig geschafft." Sein Fazit fällt entsprechend differenziert aus: "Also statistisch hat er es da sehr schwer nach Manuel Neuer, aber von seinem Können her hat er es drauf."