Die Torwartfrage beim FC Bayern München bleibt trotz starker Leistungen von Jonas Urbig ein sensibles Thema. Während der 22-Jährige international überzeugt, macht Klub-Ikone Oliver Kahn deutlich, wie schwierig die Nachfolge von Manuel Neuer historisch betrachtet ist.
"Eines ist auffällig bei ihm": Bayern-Legende Oliver Kahn zwischen Lob und Skepsis bei Jonas Urbig
Im Sky-Format "Triple – der Hagedorn-Fußballtalk" lobte Kahn zunächst ausdrücklich Urbigs Auftritte: "Eines ist auffällig bei ihm: In den Spielen, in denen er ran darf, spielt er nicht nur mit, sondern hält er hier und da ein paar überragende Bälle." Auf Nachfrage, ob Urbig also die Nummer eins beim FC Bayern werden könne, ließ Kahn keinen Zweifel aufkommen: "Ja, absolut!"
Gleichzeitig verwies der frühere Weltklasse-Keeper jedoch auf die besondere Bürde dieser Position in München. "Die Vergangenheit zeigt aber – das muss man schon anmerken –, wer immer beim FC Bayern nach so einer überragenden Torwart-Ära gekommen ist, hat es nie so richtig geschafft." Sein Fazit fällt entsprechend differenziert aus: "Also statistisch hat er es da sehr schwer nach Manuel Neuer, aber von seinem Können her hat er es drauf."
Bayern-Keeper Jonas Urbig mit starker Leistung gegen Eindhoven
Aktuell bleibt Neuer dennoch die klare Nummer eins. Trainer Vincent Kompany kündigte an, dass der 39-Jährige am Bundesliga-Wochenende wieder im Tor stehen werde. "Jetzt ist Manu wieder dran. Und wir entscheiden, wann die nächsten Momente für Jonas wieder kommen", erklärte Kompany nach dem 2:1-Sieg in der Champions League bei der PSV Eindhoven.
Dabei hatte Urbig gerade dort ein Ausrufezeichen gesetzt: In Eindhoven wurde er von der UEFA zum Spieler des Spiels gewählt. Der Keeper selbst blieb gewohnt zurückhaltend: "Ich freue mich natürlich darüber, aber der Erfolg der Mannschaft steht im Vordergrund." Für ihn gelte weiterhin: "Jedes Spiel fängt für mich wieder bei null an."
Kompany verfolgt mit dem jungen Torhüter einen klaren Entwicklungsplan. Sieben Pflichtspiele durfte der frühere Kölner in dieser Saison bereits bestreiten – in Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League. Ob Urbig tatsächlich schon bald das Neuer-Erbe antritt oder noch eine weitere Saison im Schatten des Kapitäns reift, bleibt offen.
Jonas Urbig: Die Statistiken in der Saison 2025/26
- Spiele: 7
- Gegentore: 6
- Spiele ohne Gegentor: 3