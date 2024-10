"Eines der schlechtesten Spiele, das ich von ihm gesehen habe": Pep Guardiola mit Klartext zu Ilkay Gündogan Champions League Ilkay Gündogan Manchester City

Gündogan macht in Bratislava ein gutes Spiel und trifft sogar. Seinen letzten Liga-Auftritt hat Guardiola aber noch nicht vergessen.

"Er hat auf dem Niveau gespielt, das wir von ihm kennen. Das Spiel gegen Newcastle (1:1 am vergangenen Samstag, Anm. d. Red.) war eines der schlechtesten, die ich in den vergangenen acht oder neun Jahren von ihm gesehen habe. Aber das passiert", sagte Guardiola nach dem 4:0-Sieg von Manchester City in der Champions League bei Slovan Bratislava am Dienstag über Ilkay Gündogan.