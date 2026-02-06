Einer spielte diese Saison erst 30 Minuten und wäre zuletzt fast schon verkauft worden: BVB nimmt zwei überraschenden Anpassungen für die Champions League vor

Für die Mitte Februar beginnende K.o.-Phase dürfen bei der UEFA Anpassungen der bisherigen CL-Aufgebote hinterlegt werden. Der BVB entschied sich dabei dazu, zwei Spieler nachzumelden, die fortan auch in der Königsklasse für die Borussia auflaufen dürfen. Wie Dortmund am Freitagvormittag bekannt gab, handelt es sich dabei um Mittelfeldspieler Salih Özcan und Nachwuchstalent Samuele Inacio.

Özcan nimmt den Kaderplatz von Pascal Groß ein, der Anfang Januar zu seinem Ex-Klub Brighton & Hove Albion zurückgekehrt war. Özcan bietet Trainer Niko Kovac damit neben Felix Nmecha, Jobe Bellingham, Carney Chukwuemeka, Emre Can und dem derzeit noch verletzten Marcel Sabitzer eine zusätzliche Option für das Mittelfeldzentrum.

Die Nachmeldung des 28-Jährigen überrascht insofern, da Dortmund ihn im Wintertransferfenster beinahe abgegeben hätte. Ende Dezember war berichtet worden, dass Özcan kurz vor einem Wechsel zum türkischen Topklub Besiktas stehe, der letztlich aber doch nicht zustande kam. Nach dem Groß-Abgang pochte Kovac mit Blick auf die notwendige Breite im Kader wohl auf einen Verbleib Özcans, der beim BVB kaum noch eine Rolle spielt.

In der laufenden Saison kam der türkische Nationalspieler bisher lediglich auf 30 Einsatzminuten, verteilt auf sieben Spiele. Özcan wird bei seinen Einsätzen stets lediglich für die Schlussminuten eingewechselt. Mit Ablauf seines Vertrages am Saisonende wird er die Borussia dann aller Voraussicht nach verlassen, könnte in der restlichen Spielzeit nun aber theoretisch noch einmal in der Champions League auflaufen.