Borussia Dortmund hat zwei überraschende Anpassungen an seinem Kader für die Champions League vorgenommen.
Einer spielte diese Saison erst 30 Minuten und wäre zuletzt fast schon verkauft worden: BVB nimmt zwei überraschenden Anpassungen für die Champions League vor
Salih Özcan: Fast schon verkauft, jetzt wieder im Champions-League-Kader des BVB
Für die Mitte Februar beginnende K.o.-Phase dürfen bei der UEFA Anpassungen der bisherigen CL-Aufgebote hinterlegt werden. Der BVB entschied sich dabei dazu, zwei Spieler nachzumelden, die fortan auch in der Königsklasse für die Borussia auflaufen dürfen. Wie Dortmund am Freitagvormittag bekannt gab, handelt es sich dabei um Mittelfeldspieler Salih Özcan und Nachwuchstalent Samuele Inacio.
Özcan nimmt den Kaderplatz von Pascal Groß ein, der Anfang Januar zu seinem Ex-Klub Brighton & Hove Albion zurückgekehrt war. Özcan bietet Trainer Niko Kovac damit neben Felix Nmecha, Jobe Bellingham, Carney Chukwuemeka, Emre Can und dem derzeit noch verletzten Marcel Sabitzer eine zusätzliche Option für das Mittelfeldzentrum.
Die Nachmeldung des 28-Jährigen überrascht insofern, da Dortmund ihn im Wintertransferfenster beinahe abgegeben hätte. Ende Dezember war berichtet worden, dass Özcan kurz vor einem Wechsel zum türkischen Topklub Besiktas stehe, der letztlich aber doch nicht zustande kam. Nach dem Groß-Abgang pochte Kovac mit Blick auf die notwendige Breite im Kader wohl auf einen Verbleib Özcans, der beim BVB kaum noch eine Rolle spielt.
In der laufenden Saison kam der türkische Nationalspieler bisher lediglich auf 30 Einsatzminuten, verteilt auf sieben Spiele. Özcan wird bei seinen Einsätzen stets lediglich für die Schlussminuten eingewechselt. Mit Ablauf seines Vertrages am Saisonende wird er die Borussia dann aller Voraussicht nach verlassen, könnte in der restlichen Spielzeit nun aber theoretisch noch einmal in der Champions League auflaufen.
BVB: Samuele Inacio könnte ein ganz besonderes Debüt in der Champions League winken
Gleiches gilt für den 17-jährigen Inacio, auf den man in Dortmund sehr große Stücke hält. Der Italiener gilt als hochveranlagter Zehner und durfte bereits im kurzen Wintertrainingslager zu Jahresbeginn bei der ersten Mannschaft reinschnuppern. Zudem ist Inacio im Spielbetrieb bereits zur U23 hochgezogen worden, soll in der Regionalliga wertvolle Erfahrungen sammeln.
Ein Einsatz im Kovac-Team war dem italienischen Junioren-Nationalspieler bisher noch nicht vergönnt, das könnte sich im Verlauf der Rückrunde allerdings noch ändern. Inacio war 2024 von Atalanta Bergamo in Dortmunds Nachwuchsabteilung gewechselt, in der laufenden Saison kam er für die U19 des BVB wettbewerbsübergreifend auf acht Tore und zwei Assists in 16 Einsätzen. Im November hatte er zudem mit Italiens Auswahl bei der U17-WM für Furore gesorgt, erzielte auf dem Weg zu Platz drei vier Turniertore.
Pikant: Theoretisch könnte Inacio sein erstes Champions-League-Spiel gegen Ex-Klub Atalanta aus seiner Geburtsstadt Bergamo absolvieren. Schließlich trifft der BVB in den Playoffs auf die Italiener, das Hinspiel vor heimischer Kulisse steigt am 17. Februar. Sollte man sich durchsetzen, winkt den Dortmundern im CL-Achtelfinale ein absolutes Highlight: Gegner in der Runde der letzten 16 wäre nämlich entweder der FC Bayern München oder der FC Arsenal.
BVB: Die nächsten Spiele von Borussia Dortmund
- 7. Februar: VfL Wolfsburg vs. BVB (Bundesliga)
- 13. Februar: BVB vs. Mainz 05 (Bundesliga)
- 17. Februar: BVB vs. Atalanta (Champions League)
- 21. Februar: RB Leipzig vs. BVB (Bundesliga)
- 25. Februar: Atalanta vs. BVB (Champions League)