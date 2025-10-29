"Einer der großartigsten Spieler, mit denen ich je gearbeitet habe": Jose Mourinho würdigt Ex-Chelsea-Star bei Aufnahme in Hall of Fame der Premier League

Auch Hazard selbst äußerte sich bereits zu der Ehre und blickte auf seinen Weg zurück: "Für einen kleinen Belgier aus Braine-le-Comte, der nur zum Spaß Fußball spielt, ist es unglaublich, mit 34 Jahren zusammen mit diesen großartigen Spielern in die Premier League Hall of Fame aufgenommen zu werden. Mein Traum war es, auf höchstem Niveau zu spielen, und das habe ich geschafft, deshalb bin ich wirklich glücklich. Woche für Woche gibt es große Spiele, und am Ende der Saison hebt man mit seinen Teamkollegen einen Pokal in die Höhe. Das ist ein wunderschönes Gefühl."

Der frühere Außenstürmer, der von 2012 bis 2019 bei Chelsea spielte, führte aus: "Wenn man Tore schießt und Trophäen gewinnt, will man einfach mehr. Ich bin stolz darauf, dass ich sieben Jahre lang in der Premier League einige gute Leistungen gezeigt habe. Wir spielen nicht alleine, deshalb ist dies für alle Menschen, die mich unterstützt haben – meine Familie, meine Teamkollegen und die Fans, meine Freunde – das ist für uns alle."

Neben Hazard wird auch Gary Neville am 4. November offiziell der Premier League Hall of Fame 2025 beitreten. Beide werden eine gravierte Medaille erhalten und dürfen eine Spende in Höhe von 10.000 Pfund (rund 11.600 Euro) an eine persönlich ausgewählte Wohltätigkeitsorganisation weiterleiten.