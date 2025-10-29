Eden Hazard hat bei seiner Aufnahme in die Hall of Fame der Premier League ein besonderes Kompliment von seinem ehemaligen Coach Jose Mourinho erhalten. Der Ex-Spieler des FC Chelsea äußerte sich auch selbst zu der Würdigung und blickte dabei auf seinen Karriereweg zurück.
"Einer der großartigsten Spieler, mit denen ich je gearbeitet habe": Jose Mourinho würdigt Ex-Chelsea-Star bei Aufnahme in Hall of Fame der Premier League
- Getty Images Sport
WAS WURDE GESAGT?
Mourinho würdigte Hazard, den er bei Chelsea von 2013 bis 2015 coachte: "Eden, herzlichen Glückwunsch zur Aufnahme in die Premier League Hall of Fame. Jeder weiß, dass du dorthin gehörst. Du bist einer der großartigsten Spieler, mit denen ich je gearbeitet habe, und natürlich gehörst du dorthin. Du bist in der Hall of Fame, also bleibst du jetzt in unserer Erinnerung – und übrigens, vielen Dank, dass du mir geholfen hast, meinen letzten Premier-League-Titel zu gewinnen!" Diesen gewannen der Portugiese und der Belgier in der Saison 2014/2015.
- Getty Images Sport
WAS WURDE NOCH GESAGT?
Auch Hazard selbst äußerte sich bereits zu der Ehre und blickte auf seinen Weg zurück: "Für einen kleinen Belgier aus Braine-le-Comte, der nur zum Spaß Fußball spielt, ist es unglaublich, mit 34 Jahren zusammen mit diesen großartigen Spielern in die Premier League Hall of Fame aufgenommen zu werden. Mein Traum war es, auf höchstem Niveau zu spielen, und das habe ich geschafft, deshalb bin ich wirklich glücklich. Woche für Woche gibt es große Spiele, und am Ende der Saison hebt man mit seinen Teamkollegen einen Pokal in die Höhe. Das ist ein wunderschönes Gefühl."
Der frühere Außenstürmer, der von 2012 bis 2019 bei Chelsea spielte, führte aus: "Wenn man Tore schießt und Trophäen gewinnt, will man einfach mehr. Ich bin stolz darauf, dass ich sieben Jahre lang in der Premier League einige gute Leistungen gezeigt habe. Wir spielen nicht alleine, deshalb ist dies für alle Menschen, die mich unterstützt haben – meine Familie, meine Teamkollegen und die Fans, meine Freunde – das ist für uns alle."
Neben Hazard wird auch Gary Neville am 4. November offiziell der Premier League Hall of Fame 2025 beitreten. Beide werden eine gravierte Medaille erhalten und dürfen eine Spende in Höhe von 10.000 Pfund (rund 11.600 Euro) an eine persönlich ausgewählte Wohltätigkeitsorganisation weiterleiten.
EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN:
Hazard kam 2012 vom OSC Lille aus der Ligue 1 auf die Insel und wurde schnell zu einem der besten Spieler bei Chelsea. In sieben Spielzeiten bestritt er 245 Premier-League-Spiele, erzielte 85 Tore und lieferte 54 Vorlagen. Sein Dribbling auf engem Raum und seine Schnelligkeit waren die herausragenden Merkmale seines Spiels.
Seinen ersten Meistertitel an Stamford Bridge holte er 2014/15. Dabei bestritt er jedes der 38 Spiele, erzielte 14 Tore und lieferte neun Vorlagen. In dieser Saison wurde er zum Spieler der Saison der Premier League, zum PFA-Spieler des Jahres und zum Spieler des Jahres der Football Writers gewählt. In der Saison 2016/17 sicherte er sich mit dem FC Chelsea erneut den Meistertitel und erzielte 16 Tore. Über die Premier League hinaus verhalf Hazard Chelsea zu einem FA-Cup-Titel, einem Ligapokal und zwei Europa-League-Titeln.
Hazards Karriere ging nach seinem Wechsel zu Real Madrid im Jahr 2019 für rund 121 Millionen Euro den Bach herunter. Auch aufgrund von anhaltenden Verletzungen beendete er seine Karriere drei Monate nach seinem Vertragsende bei Real, im Oktober 2023.
WIE GEHT ES WEITER?
In diesem Jahr werden Hazard sowie Manchester-United-Ikone Gary Neville neu in die Hall of Fame aufgenommen. Darüber entschieden die 24 bestehenden Mitglieder dieses elitären Kreises. Zu den bisherigen Hall of Famern zählen Legenden wie Sir Alex Ferguson, Arsène Wenger, Paul Scholes, Dennis Bergkamp, Vincent Kompany und Didier Drogba.
Die Hall of Fame ehrt Spieler und Trainer, die seit 1992 "außergewöhnliche" Erfolge erzielt und einen bedeutenden Beitrag zur Premier League geleistet haben. Auch die Fans konnten sich im Rahmen einer öffentlichen Umfrage äußern.