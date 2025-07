"Einer der besten Stürmer der Welt": Kann ein einstiger Neuer-Schreck seine Karriere nach Transfer-Wahnsinn noch retten?

Vor gar nicht allzu langer Zeit war Jhon Duran in aller Munde, wurde gar mit Real Madrid in Verbindung gebracht und schockte den FC Bayern. Doch er erlag dem Lockruf des Geldes. Nun steht er an einem Scheideweg.

Um Manuel Neuer auf dem falschen Fuß zu erwischen, gehört schon einiges dazu. Ein Lehrvideo für dieses Vorhaben lieferte im Oktober 2024 ein kolumbianischer Stürmer, den sein Trainer Unai Emery kurz zuvor eingewechselt hatte - und das auf der größtmöglichen Bühne im europäischen Fußball, in der Champions League. Ein langer Ball, ein kurzer Blick und mit einem cleveren Heber aus etwa 20 Metern ließ Emerys Joker dem Welttorhüter des FC Bayern München keine Chance. Dieser irrlichterte gerade auf halber Strecke zwischen Tor und Ball umher. Mit diesem Treffer fügte Aston Villa dem deutschen Rekordmeister die erste Saisonniederlage zu. Protagonist dieses Überraschungserfolgs: Jhon Jader Duran Palacio. Kurz: Jhon Duran. Artikel wird unten fortgesetzt