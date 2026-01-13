"Einer der besten Innenverteidiger in der Bundesliga": Lothar Matthäus rät Julian Nagelsmann zu einem Abwehrmann ohne Länderspiel

In der deutschen Defensivzentrale sind Jonathan Tah (FC Bayern) sowie Nico Schlotterbeck und Waldemar Anton (beide Borussia Dortmund) Nagelsmanns bewährtes Personal. Dazu gesellt sich noch der in dieser Saison mehrfach verletzte Antonio Rüdiger von Real Madrid.

Auch Chabot hatte während seiner Laufbahn mehrfach mit körperlichen Blessuren zu kämpfen. "Aber wenn er mal ohne Verletzungen Spielrhythmus aufnehmen kann, dann ist er einer der besten Innenverteidiger in der Bundesliga", so Matthäus. Kontakt zwischen Nagelsmann und Chabot soll es laut Bild allerdings noch nicht gegeben haben.

In der Tat hat Chabot noch kein A-Länderspiel für Deutschland absolviert, dafür blickt er auf eine Vergangenheit in mehreren Junioren-Auswahlmannschaften des DFB zurück. So lief er unter von der U17 bis zur U21 im Dress mit dem Adler auf der Brust auf. Sein letztes U21-Länderspiel absolvierte er 2019.

Chabot, der in der Jugend unter anderem für Eintracht Frankfurt und RB Leipzig spielte, hat bereits mehrere Stationen im Ausland hinter sich. 2023 wechselte er von Sampdoria Genua zum 1. FC Köln und schaffte dort seinen Durchbruch in der Bundesliga. 2024 ging es für vier Millionen Euro Ablöse nach Stuttgart. Mit dem VfB gewann er in der Vorsaison den DFB-Pokal und ist in der Elf von Trainer Sebastian Hoeneß Abwehrchef.