Wie immer in der Champions League stellte sich bei der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen die PSV Eindhoven nicht nur Trainer Vincent Kompany den Fragen der Journalisten, sondern auch ein Spieler - diesmal wurde dafür Jonathan Tah ausgewählt. Gemeinsam mit Dayot Upamecano bildet er in dieser Saison eine höchst stabile Innenverteidigung.
Einer, der "alles" kann: Jonathan Tah schwärmt von einem Mitspieler beim FC Bayern
Bei der PK ging es zunächst um Tahs Rolle als kommunikativer Abwehrchef. "Ich versuche, Verantwortung zu übernehmen, viel zu kommunizieren und anderen zu helfen, besser zu werden", sagte Tah. "Das sehe ich als meine Aufgabe."
Besonders viel scheint er aktuell mit seinem Nebenmann Upamecano zu kommunizieren - und zwar über dessen weiterhin unklare Zukunft.
Tah: "Das sage ich ihm hundertmal am Tag"
Der FC Bayern bemüht sich intensiv um eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrags. Andere Topklubs - darunter Paris Saint-Germain und Real Madrid - hoffen derweil auf einen ablösefreien Transfer. "Natürlich wünsche ich mir, dass er seinen Vertrag verlängert. Das sage ich ihm hundertmal am Tag. Er weiß auf jeden Fall, dass ich das möchte", erklärte Tah. "Ich glaube, er fühlt sich wohl und weiß, was er hier hat."
Zum FC Bayern bekannt hat sich Upamecano aber trotzdem noch nicht, obwohl ihm seit Wochen ein hochdotiertes Angebot vorliegt. Die Münchner gingen dabei dem Vernehmen nach an ihre absolute Schmerzgrenze: Inklusive Boni 20 Millionen Euro Jahresgehalt, dazu 20 Millionen Euro Handgeld sowie eine Ausstiegsklausel - angeblich schon nach dem ersten Vertragsjahr im Sommer 2027 über 65 Millionen Euro. Letzteres wäre ein ungewöhnliches Zugeständnis, das auch intern durchaus kontrovers gesehen wird.
"Wir warten auf eine Antwort von Upamecano", sagte Sportvorstand Max Eberl zuletzt. Die Bild berichtet, dass ihm der Klub dafür mittlerweile eine Deadline gesetzt hat: Demnach muss sich der 27-jährige Franzose bis Mitte Februar entscheiden, ob er das Angebot annimmt. Bei einer Absage könnten sich die Münchner um Nico Schlotterbeck von Borussia Dortmund bemühen. Der 26-jährige Nationalspieler zögert seinerseits mit einer Verlängerung seines 2027 auslaufenden Vertrags beim BVB.
Upamecano dürfte gegen Eindhoven zurückkehren
Gegen die PSV dürfte Upamecano derweil in die Startelf des FC Bayern zurückkehren. Die vergangenen beiden Spiele gegen Union Saint-Gilloise (2:0) und den FC Augsburg (1:2) hatte er wegen einer Erkrankung verpasst. Vertreten wurde er jeweils von Min-Jae Kim, der gegen Saint-Gilles aber Gelb-Rot sah und deshalb in Eindhoven gesperrt fehlt.
Seiner Verlängerungs-Werbung ließ Tah bei der Pressekonferenz noch einen bemerkenswerten Lobgesang auf seinen Kollegen folgen. Kurz: Upamecano könne schlicht "alles." Tah schilderte: "Er kann abräumen, ist brutal aktiv mit und ohne Ball. Er deckt so ziemlich alles ab, was von einem modernen Verteidiger gefordert ist."
Tah bewundert aber nicht nur den Fußballer Upamecano, sondern auch den Menschen: "Er ist jemand, den ich sehr gerne mag. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz." Und zwar schon seit seiner Ankunft im vergangenen Sommer von Bayer Leverkusen. "Die Art und Weise, wie er mich aufgenommen hat in der Mannschaft war besonders", verriet Tah.
Diese Verträge laufen beim FC Bayern 2026 aus:
- Manuel Neuer (Tor, 39 Jahre)
- Sven Ulreich (Tor, 37 Jahre)
- Dayot Upamecano (Abwehr, 27 Jahre)
- Raphael Guerreiro (Abwehr, 31 Jahre)
- Leon Goretzka (Mittelfeld, 30 Jahre)
- Serge Gnabry (Mittelfeld, 30 Jahre)