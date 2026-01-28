Einer, der "alles" kann: Jonathan Tah schwärmt von einem Mitspieler beim FC Bayern

Der FC Bayern bemüht sich intensiv um eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrags. Andere Topklubs - darunter Paris Saint-Germain und Real Madrid - hoffen derweil auf einen ablösefreien Transfer. "Natürlich wünsche ich mir, dass er seinen Vertrag verlängert. Das sage ich ihm hundertmal am Tag. Er weiß auf jeden Fall, dass ich das möchte", erklärte Tah. "Ich glaube, er fühlt sich wohl und weiß, was er hier hat."

Zum FC Bayern bekannt hat sich Upamecano aber trotzdem noch nicht, obwohl ihm seit Wochen ein hochdotiertes Angebot vorliegt. Die Münchner gingen dabei dem Vernehmen nach an ihre absolute Schmerzgrenze: Inklusive Boni 20 Millionen Euro Jahresgehalt, dazu 20 Millionen Euro Handgeld sowie eine Ausstiegsklausel - angeblich schon nach dem ersten Vertragsjahr im Sommer 2027 über 65 Millionen Euro. Letzteres wäre ein ungewöhnliches Zugeständnis, das auch intern durchaus kontrovers gesehen wird.

"Wir warten auf eine Antwort von Upamecano", sagte Sportvorstand Max Eberl zuletzt. Die Bild berichtet, dass ihm der Klub dafür mittlerweile eine Deadline gesetzt hat: Demnach muss sich der 27-jährige Franzose bis Mitte Februar entscheiden, ob er das Angebot annimmt. Bei einer Absage könnten sich die Münchner um Nico Schlotterbeck von Borussia Dortmund bemühen. Der 26-jährige Nationalspieler zögert seinerseits mit einer Verlängerung seines 2027 auslaufenden Vertrags beim BVB.