Dies gab der Premier-League-Klub am Montag bekannt. Der 41 Jahre alte Weltmeister von 2014 sucht eine neue berufliche Herausforderung. Wohin Mertesacker geht, ist noch nicht bekannt.
Getty Images Sport
"Eine schwierige Entscheidung": Per Mertesacker verlässt den FC Arsenal
"Arsenal ist und bleibt für mich ein ganz besonderer Verein, daher war es eine schwierige Entscheidung", sagte Mertesacker.
Er sei sehr dankbar für das Vertrauen, das ihm der Klub geschenkt habe: "Jetzt ist es an der Zeit, mich neuen Herausforderungen zu stellen und mich weiterzuentwickeln."
- Getty Images
Per Mertesacker ist seit 2018 Nachwuchschef bei Arsenal
Mertesacker hatte seinen bisherigen Job nach dem Ende seiner Spielerkarriere 2018 übernommen. Er bleibe "voll fokussiert" bis zu seinem letzten Arbeitstag bei den Gunners, sagte der einstige Bremer, der von Klubboss Richard Garlick viel Lob erhielt.
"Wir unterstützen Pers Entscheidung, etwas Neues zu wagen, aber wir werden sehr traurig sein, wenn er uns am Ende der Saison verlässt", sagte Garlick.
