Eine Sache fehlt ihm noch: Pep Guardiola könnte mit seinem nächsten Job endgültig zum GOAT der Trainer werden

Der Spanier gilt längst als einer der besten Trainer der Geschichte. Doch ein Puzzleteil fehlt ihm noch.

Als England am vergangenen Donnerstag in der Nations League auf Griechenland traf und sich mit 1:2 blamierte, war es das Duell eines Europameisters gegen einen Nicht-Europameister. Im Gegensatz zu den Hellenen im Jahr 2004 wurden die Three Lions bisher tatsächlich nie Kontinentalmeister.

Bei den letzten beiden EM-Endrunden kam England zwar jeweils ins Finale, verlor diese aber knapp gegen Italien und Spanien.

Die berühmte Phrase von den "30 Jahren des Schmerzes" ("30 years of hurt") wird sich bis zur nächsten Weltmeisterschaft auf 60 Jahre verlängert haben. Von der EURO 1996 sind wir dann so weit entfernt wie von der Veröffentlichung des Songs der 'Lightning Seeds' damals von der erfolgreichen WM 1966.

In der Gegenwart wird Interimstrainer Lee Carsley seinen Posten bei der Nationalmannschaft bald räumen - eines der spannendsten Ämter weltweit wird frei. Einer der Favoriten auf den Job ist Pep Guardiola, dessen Vertrag bei Manchester City 2025 ausläuft.

Einige Experten wie Roy Keane haben den englischen Fußballverband aufgefordert, sich bei der Wahl des neuen Trainers um die absolute Elite zu bemühen. Und laut der Times hat die FA bei ManCitys Teammanager schon angeklopft.