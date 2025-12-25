Eine Reihe von Topklubs war an ihm interessiert! Überraschende Wende bei Offensivstar des FC Barcelona?

Vor der Saison galt vor allem der FC Chelsea als interessiert, auch um den FC Liverpool sowie den FC Bayern München gab es immer wieder Gerüchte. Konkret wurde es allerdings nicht. Der Vertrag des 22-Jährigen bei Barca läuft noch bis zum 30. Juni 2029.

Lopez stammt aus der Jugend von Real Betis, wechselte aber bereits im Alter von 13 Jahren zum FC Barcelona. Dort durchlief er sämtliche U-Mannschaften, ehe er im Sommer 2023 in den Profikader aufgenommen wurde. Seitdem sammelte er 106 Pflichtspiele für die Katalanen, wobei er 26 Tore erzielte und 15 Assists gab.

Ein Verkauf, wohl eine hohe zweistellige Millionensumme einbringen würde, würde Barca allerdings mehr finanziellen Spielraum bei Transfers für das kommende Jahr geben. Zum einen suchen die Katalanen noch nach einem Nachfolger für Robert Lewandowski, zum anderen soll die Innenverteidigung verstärkt werden.