In einem Interview mit der spanischen Zeitung Sport erklärte der 22-Jährige keinerlei Gedanken an einen Abschied zu hegen. Auf die Frage, ob er sich vorstellen könne, für immer das Trikot der Blaugrana zu tragen, antwortete Lopez: "Ja, das hoffe ich."
Eine Reihe von Topklubs war an ihm interessiert! Überraschende Wende bei Offensivstar des FC Barcelona?
Fermi Lopez noch im Sommer als Wechselkandidat gehandelt
Diese Entwicklung ist einigermaßen überraschend, stand der Offensivspieler im Sommer schließlich noch vor einem Abgang. Damals soll Lopez mit den seiner unzureichenden Einsatzzeit unzufrieden gewesen sein, mittlerweile hat er sich jedoch zu einem festen Teil der Mannschaft von Trainer Hansi Flick entwickelt.
Wettbewerbsübergreifend stand er in bereits 18 Pflichtspielen auf dem Rasen, wobei er sieben Tore selbst erzielen konnte und vier weitere Treffer vorbereitete. Im Oktober schrieb er mit einem Dreierpack in der Champions League gegen Olympiakos Piräus sogar Klubgeschichte.
Auch der FC Bayern zeigt Interesse an Fermin Lopez
Vor der Saison galt vor allem der FC Chelsea als interessiert, auch um den FC Liverpool sowie den FC Bayern München gab es immer wieder Gerüchte. Konkret wurde es allerdings nicht. Der Vertrag des 22-Jährigen bei Barca läuft noch bis zum 30. Juni 2029.
Lopez stammt aus der Jugend von Real Betis, wechselte aber bereits im Alter von 13 Jahren zum FC Barcelona. Dort durchlief er sämtliche U-Mannschaften, ehe er im Sommer 2023 in den Profikader aufgenommen wurde. Seitdem sammelte er 106 Pflichtspiele für die Katalanen, wobei er 26 Tore erzielte und 15 Assists gab.
Ein Verkauf, wohl eine hohe zweistellige Millionensumme einbringen würde, würde Barca allerdings mehr finanziellen Spielraum bei Transfers für das kommende Jahr geben. Zum einen suchen die Katalanen noch nach einem Nachfolger für Robert Lewandowski, zum anderen soll die Innenverteidigung verstärkt werden.
Fermin Lopez: Leistungsdaten 25/26
- Spiele: 18
- Tore: 7
- Assists: 4
- Vertrag bei Barcelona bis: 2029