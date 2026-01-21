Eine Quote ist besonders erschreckend: Erling Haaland wird bei Manchester City zum Gesicht der neuen Krise

In der Tat steht der Goalgetter als Sinnbild für die derzeitige Krise in Manchester.

Haaland gelang in den vergangenen acht Partien lediglich ein Treffer - am 7. Januar verwandelte er einen Elfmeter gegen Brighton. Für seine Verhältnisse eine erschreckende Ausbeute. Quasi synchron mit dem Torjäger schlitterte die gesamte Mannschaft in die Krise. Von den sieben Pflichtspielen in diesem Jahr wurden lediglich die beiden Pokalspiele gewonnen, in der Liga gab es drei Remis sowie die Derby-Niederlage gegen Manchester United. Entsprechend ist Arsenal bereits um sieben Punkte enteilt - nun droht auch in der Königsklasse ein Umweg.

Für den direkten Einzug ins Achtelfinale wird es am kommenden Mittwoch neben einem eigenen Sieg gegen Galatasaray Istanbul auch Schützenhilfe brauchen. "Seit Beginn des neuen Jahres läuft in vielen, vielen Dingen alles gegen uns", sagte Teammanager Guardiola. Blitz-Doppelpacker Kasper Högh (22./24.) und der frühere Frankfurter Jens Petter Hauge mit einem Traumtor (58.) schossen Bodö/Glimt bei minus neun Grad auf Kunstrasen zum ersten Sieg in der Champions League.

"Es war eine unglaubliche Chance für uns", haderte Guardiola: "Wir haben das Gefühl, dass alles, was schiefgehen kann, in vielen, vielen Details auch schiefgeht. Das ist eine Tatsache, und man muss versuchen, das zu ändern." Bestenfalls schnellstmöglich.