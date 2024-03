Frankreichs Kylian Mbappé hat sich zur Frage nach seiner Olympia-Teilnahme geäußert - und klargemacht, dass er dabei sein will.

Frankreich-Kapitän Kylian Mbappé hat während einer Pressekonferenz bestätigt, dass er liebend gerne für sein Land bei den Olympischen Spielen in Paris in diesem Sommer auflaufen will. Gleichzeitig machte er aber auch klar, dass es am Ende nicht seine Entscheidung sein wird, ob sein Wunsch tatsächlich in Erfüllung geht.