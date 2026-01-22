Eine klare Bewerbung für den Ballon d'Or: Michael Olise gelingt ein einmaliges Kunststück in Europa

Vier gegen den VfL Wolfsburg, einen gegen den 1. FC Köln, am vergangenen Wochenende nochmal vier gegen RB Leipzig - wohlgemerkt nach Einwechslung. Olise kam beim Stand von 1:1 ins Spiel, am Ende hieß es 5:1. Die Definition von Gamechanger. "Wenn man ihm den Ball zuspielt, leuchten einem die Augen auf, weil man weiß, dass etwas Besonderes passieren wird", sagte Harry Kane anschließend.

Beim 2:0 gegen Union Saint-Gilloise am Mittwoch war es zwar wieder "nur" ein Assist, der Eckball vor Harry Kanes Führungstreffer. Tatsächlich leitete Olise aber auch die Szene ein, die zum 2:0 führte. Nach einem tollen Doppelpass mit Luis Diaz schickte er Kane perfekt in die Tiefe. Kane wurde gefoult und verwandelte den fälligen Elfmeter zum Endstand. Ein heimlicher weiterer Scorerpunkt.

Bereits in der ansonsten "ein bisschen zachen" (Sportvorstand Max Eberl) ersten Halbzeit hatte der 24-jährige Franzose die eingefroren Allianz Arena mit erwärmenden Dribblings mehrmals zum Raunen gebracht. Ein weiteres tolles Dribbling samt folgender per Hand geblockter Hereingabe resultierte im zweiten Elfmeter, den Kane verschoss. Neben dem Doppelpacker war Olise also erneut der entscheidende Mann.