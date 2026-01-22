22 Tage ist das neue Jahr alt, elf Tage sind seit Beginn der Rückrunde vergangen, vier Spiele hat der FC Bayern in diesem Zeitraum bestritten - und Michael Olise dabei unfassbare zehn Scorerpunkte verzeichnet. 289 Minuten stand er dafür auf dem Platz, macht einen Scorerpunkt alle 29 Minuten. Unfassbar.
Eine klare Bewerbung für den Ballon d'Or: Michael Olise gelingt ein einmaliges Kunststück in Europa
Olise beim FC Bayern: "Wenn man ihm den Ball zuspielt, leuchten einem die Augen auf"
Vier gegen den VfL Wolfsburg, einen gegen den 1. FC Köln, am vergangenen Wochenende nochmal vier gegen RB Leipzig - wohlgemerkt nach Einwechslung. Olise kam beim Stand von 1:1 ins Spiel, am Ende hieß es 5:1. Die Definition von Gamechanger. "Wenn man ihm den Ball zuspielt, leuchten einem die Augen auf, weil man weiß, dass etwas Besonderes passieren wird", sagte Harry Kane anschließend.
Beim 2:0 gegen Union Saint-Gilloise am Mittwoch war es zwar wieder "nur" ein Assist, der Eckball vor Harry Kanes Führungstreffer. Tatsächlich leitete Olise aber auch die Szene ein, die zum 2:0 führte. Nach einem tollen Doppelpass mit Luis Diaz schickte er Kane perfekt in die Tiefe. Kane wurde gefoult und verwandelte den fälligen Elfmeter zum Endstand. Ein heimlicher weiterer Scorerpunkt.
Bereits in der ansonsten "ein bisschen zachen" (Sportvorstand Max Eberl) ersten Halbzeit hatte der 24-jährige Franzose die eingefroren Allianz Arena mit erwärmenden Dribblings mehrmals zum Raunen gebracht. Ein weiteres tolles Dribbling samt folgender per Hand geblockter Hereingabe resultierte im zweiten Elfmeter, den Kane verschoss. Neben dem Doppelpacker war Olise also erneut der entscheidende Mann.
Michael Olises in Europa die unangefochtene Nummer eins
Es war ja nicht so, dass Olise im alten Jahr nicht eh schon auf extrem hohem Niveau abgeliefert hätte. 2025 kreierte er beispielsweise mehr Chancen und lieferte mehr Assists als jeder andere Spieler in Europas Top-5-Ligen. Seit dem Jahreswechsel spielt Olise aber nochmal in einer ganz anderen Liga.
Sowohl gegen Wolfsburg als auch gegen Leipzig bekam er vom Statistik-Portal WhoScored das maximale Rating von 10 Punkten. Erstmals war ihm das im November gegen den SC Freiburg gelungen, insgesamt hält er nun also bei drei statistisch perfekten Auftritten. Kein anderer Spieler aus Europas Top-5-Ligen bekam im Laufe dieser Saison bisher mehr als ein 10er-Rating.
Seit dem Leipzig-Spiel steht Olise in der Bundesliga bei zehn Toren und 15 Assists. Damit sprang er als erster Spieler in Europas Top-5-Ligen in beiden Kategorien in die Zweistelligkeit. Seit Beginn der detaillierten Datenerfassung 2004 schaffte das in der Bundesliga bis zum 18. Spieltag nur ein anderer Spieler: Jadon Sancho gelangen 2019/20 je zehn Assists und Tore.
Insgesamt hält Olise nach 29 Einsätzen bei 13 Treffern und 21 Vorlagen. Ein Scorerpunkt alle 68 Minuten. Es sind Werte, die einer Bewerbung für den Ballon d'Or gleichkommen. Zumal es aktuell keine alles überragenden Individualisten wie einst Lionel Messi und Cristiano Ronaldo gibt.
Olise beim FC Bayern schon jetzt so gut wie Dembele in der gesamten Vorsaison
Der Vorjahressieger Ousmane Dembele, ebenfalls ein Flügelstürmer, kam über die ganze Saison auf den identischen Wert, bei dem nun Olise steht: ein Scorerpunkt alle 68 Minuten. Entscheidend für Dembeles Wahl zum besten Fußballer des Planeten war aber wohl etwas anderes - und zwar der Champions-League-Sieg mit Paris Saint-Germain. Olise zählte übrigens schon in der vergangenen Saison zu den 30 Nominierten, landete bei der Abstimmung aber auf dem letzten Platz.
Damit er diesmal realistische Chancen auf den Ballon d'Or hat, muss er wohl entweder mit dem FC Bayern die Königsklasse gewinnen oder mit der französischen Nationalmannschaft die WM im kommenden Sommer. "Wenn er keinen großen Titel holt, wird es sehr schwer, Weltfußballer zu werden", sagte zuletzt auch Lothar Matthäus. Er gewann den Ballon d'Or 1990, als amtierender Weltmeister bei Inter Mailand.
Der letzte Triumph eines Spielers des FC Bayern liegt bereits 45 Jahre zurück, 1981 setzte sich Karl-Heinz Rummenigge durch. Davor hatten es nur Franz Beckenbauer und Gerd Müller geschafft. Selbst bei den drei Münchner Königsklassen-Triumphen seitdem setzte sich jeweils ein anderer Spieler durch - oder gar keiner.
2001 gewann Michael Owen, Oliver Kahn landete auf Platz drei. 2013 musste sich Franck Ribery den damals alles überragenden Superstars Cristiano Ronaldo und Lionel Messi geschlagen geben. 2020 hätte Robert Lewandowski wohl gewonnen, aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Ballon d'Or aber nicht vergeben.
Olise sorgt mehrfach für Rätselraten beim FC Bayern
Olise wechselte im Sommer 2024 für 53 Millionen Euro von Crystal Palace zum FC Bayern. Schon jetzt ist er einer der besten Münchner Transfers der jüngeren Vergangenheit. War es gar die allerbeste Verpflichtung in der bisherigen Karriere von Sportvorstand Max Eberl? "Er gehört bestimmt zur obersten…", begann Eberl neulich. "Ach, ich weiß es nicht. Ich bin mit solchen Einschätzungen eher vorsichtig, genauso wie mit dem Ballon d’Or."
So überzeugend Olise auf dem Platz auftritt, so rätselhaft aber abseits davon. Bei der Meisterfeier im vergangenen Mai spielte er auf dem Rathausbalkon lieber Schach auf seinem Handy, als die jubelnde Menge zu beobachten. Oder, ganz wild, sogar zurückzujubeln. Neulich in Leipzig stand er einem Bericht von Sport1 zufolge lange nach Abpfiff ungeduscht in der Mixed Zone, als ihm Serge Gnabry zurief: "Michael, in acht Minuten ist Busabfahrt!"
Unklar, warum sich Olise überhaupt in der Mixed Zone aufhielt - Interviews gibt er bekanntlich ohnehin nicht. Vergangene Saison wollte ihn Jamal Musiala mal dazu zwingen. Der Kompromiss lautete, dass sich beide gemeinsam vor die Kamera stellten und Musiala in Olises Namen antwortete. "Das war mal ein Anfang, Michael", scherzte Musiala abschließend. Welch Irrglaube, bis heute hat sich an Olises Medienscheue nichts geändert. Zu seinem derzeitigen Erfolgslauf gibt es keine persönlichen Einschätzungen von ihm.
Intern aber soll er ganz anders auftreten. "Michael ist nicht zurückhaltend, er ist sehr kommunikativ. Er hat sehr warme Beziehungen in der Kabine und ist ein totaler Teil dieser Gruppe. Nur ihr bekommt irgendwie immer die andere Seite", sagte Trainer Vincent Kompany bei der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Saint-Gilles schmunzelnd in Richtung der Journalisten - und schloss mit einem schönen Satz: "Seine Persönlichkeit ist wie er spielt und damit ist alles gesagt."
Michael Olise: Seine Leistungsdaten in dieser Saison
- Champions League: 7 Spiele, 1 Tor, 5 Vorlagen
- Bundesliga: 18 Spiele, 10 Tore, 15 Vorlagen
- DFB-Pokal: 3 Spiele, 2 Tore, 1 Vorlage
- Gesamt: 28 Spiele, 13 Tore, 21 Vorlagen