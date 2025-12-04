Wie in vielen südamerikanischen Ländern ist auch die paraguayische Meisterschaft in Apertura und Clausura unterteilt. Es gibt jedes Jahr also zwei Meister. In der nun abgelaufenen Clausura landete Santa Cruz mit Libertad auf Platz sieben von zwölf, die Apertura im Juni gewann er mit seiner Mannschaft. Es war sein fünfter Meistertitel mit Libertad, insgesamt sein 13. in Paraguay.

Anfang 2025 knackte Santa Cruz die Marke von 1000 Einsätzen als Profi, im abgelaufenen Jahr absolvierte er 32 Pflichtspiele. Stand er in der Startelf, trug er die Kapitänsbinde. Zuletzt vor eineinhalb Wochen im Derby gegen den neuen Meister Cerro Porteno. Vier Tore erzielte Santa Cruz 2025. Damit baute er seine irrsinnige Serie aus: Seit 1998 traf er jedes Jahr mindestens einmal in einem Pflichtspiel, seit 27 Jahren also! Zudem ist Santa Cruz Rekordtorjäger der paraguayischen Nationalmannschaft, für die er bis 2016 spielte.

Im August avancierte er zum zweitältesten Spieler in der Geschichte der Copa Libertadores, dem südamerikanischen Pendant der Champions League. Debütiert hatte er 1999 im Alter von 17 Jahren. Damals im Trikot von Libertads Lokalrivalen Club Olimpia, seinem Jugendverein.