"Eine große Ehre": Ex-Spieler des BVB zu Afrikas Fußballer des Jahres gewählt

Hakimi ist damit der Nachfolger von Ademola Lookman (Atalanta Bergamo), bei den Frauen erhielt Ghizlane Chebbak (Al-Hilal/Saudi-Arabien) die persönliche Auszeichnung.

"Es ist mir eine große Ehre, heute hier zu sein, und ich bin stolz darauf, eine so prestigeträchtige Trophäe zu gewinnen", sagte Hakimi, der mit PSG die Champions League und die französische Meisterschaft gewann.