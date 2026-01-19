Jürgen Klinsmann zeigt sich beeindruckt von der aktuellen Form des FC Bayern – und richtet seinen Blick dabei besonders auf einen Namen: Lennart Karl. Am Rande des Legends Cup in München fand der frühere Bayern- und Bundestrainer deutliche Worte für das junge Offensivtalent des Rekordmeisters. "Es ist eine Freude, dem Bub zuzuschauen. Was der draufhat, ist ungeheuerlich", sagte Klinsmann über den Senkrechtstarter.
"Eine Freude, zuzuschauen": Jürgen Klinsmann gerät bei Star des FC Bayern München ins Schwärmen
Der 61-Jährige hält es für folgerichtig, dass bereits über eine WM-Teilnahme Karls diskutiert wird. "Wenn er so weiterspielt, werden seine Argumente mit jedem weiteren Spiel größer", erklärte Klinsmann mit Blick auf das erweiterte WM-Aufgebot von 26 Spielern. Eine Nominierung für das Turnier 2026 in den USA, Mexiko und Kanada erscheint aus seiner Sicht keineswegs ausgeschlossen.
Neben Karl schwärmt Klinsmann auch von der Dominanz der gesamten Bayern-Mannschaft unter Trainer Vincent Kompany. In der Bundesliga sei das Team derzeit so überlegen, "da fehlen dir eigentlich die Worte". Entsprechend traut er dem FC Bayern sogar zu, den vereinseigenen Torrekord aus der Saison 1971/72 zu übertreffen. Nach 18 Spieltagen stehen die Münchner bereits bei 71 Treffern.
Harry Kane jagt Robert Lewandowski: Bundesliga-Rekord in Reichweite
Ein zentraler Faktor dafür ist erneut Harry Kane. Der englische Nationalstürmer sammelt Tore am Fließband und wird von Klinsmann seit Jahren geschätzt. "Was Harry seit Jahren spielt, auch in der englischen Nationalmannschaft, ist fantastisch", sagte der Weltmeister von 1990.
Auch den Bundesliga-Rekord von Robert Lewandowski mit 41 Saisontoren hält Klinsmann für angreifbar: "Wenn es einer knacken kann, dann ist es Harry Kane." Doch damit nicht genug: Auch Michael Olise hat es Klinsmann angetan. Dem Flügelspieler bescheinigt er außergewöhnliches Potenzial – selbst für die ganz große individuelle Auszeichnung.
Auf die Frage nach dem Ballon d’Or sagte Klinsmann: "Vom Potenzial her allemal. Warum nicht?" Voraussetzung dafür sei allerdings ein ganz großer Titel: der Gewinn der Champions League.
FC Bayern München, Spielplan: Die nächsten Spiele des FCB
- Mittwoch, 21. Januar: FC Bayern - Union Saint-Gilloise (Champions League)
- Samstag, 24. Januar: FC Bayern - FC Augsburg (Bundesliga)
- Mittwoch, 28. Januar: PSV Eindhoven - FC Bayern (Champions League)
Häufig gestellte Fragen
Lennart Karl spielt als offensiver Mittelfeldspieler bzw. rechter Flügelspieler — also meist hinter dem Stürmer oder etwas breit auf dem rechten Flügel. Dabei zieht er oft von rechts nach innen, um mit seinem starken linken Fuß Pässe oder Schüsse abzugeben.
Lennart Karl wurde am 22. Februar 2008 in Frammersbach geboren. Der Ort liegt in Bayern, genauer im Landkreis Main-Spessart im Spessart, einem Mittelgebirge zwischen Würzburg und Aschaffenburg.
Beim FC Bayern München trägt er aktuell die Nummer 42.
Lennart Karl ist 1,68 m groß.
Lennart Karl wiegt 67 Kilogramm.
Laut Angaben des FC Bayern trägt er die Schuhgröße 39.
Sein stärkerer Fuß ist der linke.
In der Jugend spielte Lennart Karl zunächst bei Viktoria Aschaffenburg, bis er von Eintracht Frankfurt entdeckt wurde. Bei der SGE spielte er von 2017 bis 2021. Anschließend ging es für Karl zum FC Bayern.
Seit 2022 lebt Lennart Karl am Bayern-Campus in München.
Da Lennart Karl noch minderjährig ist fährt er aktuell noch kein eigenes Auto.
Er wurde in Deutschland geboren und ist dort aufgewachsen, daher spricht er fließend Deutsch.
Er hat noch keine Kinder.
Es gibt keine öffentlichen Informationen über eine Freundin von Lennart Karl.
Offizielle Angaben dazu gibt es nicht. Allerdings ist bekannt, dass der FC Bayern seinen Talenten grundsätzlich attraktive Förderverträge bietet. Bei Spielern in diesem Entwicklungsstadium wird häufig von monatlichen Beträgen im niedrigen fünfstelligen Bereich ausgegangen. Mit seinem 18. Geburtstag würde Lennart Karl automatisch einen Profivertrag erhalten, bei dem sein Gehalt voraussichtlich deutlich ansteigen dürfte.
Lennart Karl hat bereits den Deutschen Supercup 2025/26 gewinnen können. Außerdem erhielt er im Jahr 2025 die Fritz-Walter-Medaille in Silber.
Bisher hat er noch keinen Ballon d'Or gewonnen.
Er wurde ebenfalls noch kein FIFA-Weltfußballer.
Sein Spitzname ist "Lenny", abgeleitet von seinem Vornamen Lennart.