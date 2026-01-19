"Eine Freude, zuzuschauen": Jürgen Klinsmann gerät bei Star des FC Bayern München ins Schwärmen

Der 61-Jährige hält es für folgerichtig, dass bereits über eine WM-Teilnahme Karls diskutiert wird. "Wenn er so weiterspielt, werden seine Argumente mit jedem weiteren Spiel größer", erklärte Klinsmann mit Blick auf das erweiterte WM-Aufgebot von 26 Spielern. Eine Nominierung für das Turnier 2026 in den USA, Mexiko und Kanada erscheint aus seiner Sicht keineswegs ausgeschlossen.

Neben Karl schwärmt Klinsmann auch von der Dominanz der gesamten Bayern-Mannschaft unter Trainer Vincent Kompany. In der Bundesliga sei das Team derzeit so überlegen, "da fehlen dir eigentlich die Worte". Entsprechend traut er dem FC Bayern sogar zu, den vereinseigenen Torrekord aus der Saison 1971/72 zu übertreffen. Nach 18 Spieltagen stehen die Münchner bereits bei 71 Treffern.