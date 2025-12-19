"Eine Frage der Zeit": FC Bayern München teilt großem Namen wohl demnächst eine bittere Entscheidung mit

Demnach werden aktuell zwar noch Gespräche über eine weitere Zusammenarbeit geführt, es sei jedoch "eine Frage der Zeit", ehe der FCB Goretzka darüber informieren werde, dass man nicht mehr mit ihm plant. Berichten zufolge soll Bayern bereits mit der Suche nach einem Nachfolger begonnen haben. Die Zeichen stünden daher auf Trennung, der 30-Jährige könnte also nächsten Sommer ablösefrei wechseln.

Interessiert sei derzeit allen voran Atletico Madrid, mit den Spaniern soll es laut Bild in jüngerer Vergangenheit auch schon Gespräche gegeben haben. Außerdem wären wohl auch Vereine wie Fenerbahce, Juventus Turin oder die SSC Neapel Optionen für Goretzkas Zukunft. Ein Wechsel des deutschen Nationalspielers schon im Wintertransferfenster sei jedoch kein Thema.

Goretzka war 2018 vom FC Schalke 04 an die Säbener Straße gewechselt. In der laufenden Saison pendelt er bisher zwischen Ersatzbank und Startelf, in den Topspielen vertraut Trainer Vincent Kompany im Mittelfeldzentrum neben Joshua Kimmich zumeist auf Aleksandar Pavlovic anstelle Goretzkas. Jener kam in 2025/26 aber dennoch schon auf 22 Einsätze.