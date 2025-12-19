Der FC Bayern München wird den am Saisonende auslaufenden Vertrag von Mittelfeldspieler Leon Goretzka wohl nicht verlängern. Das wird im Bild-Podcast "Bayern Insider" berichtet.
"Eine Frage der Zeit": FC Bayern München teilt großem Namen wohl demnächst eine bittere Entscheidung mit
Wechselt Leon Goretzka vom FC Bayern zu Atletico Madrid?
Demnach werden aktuell zwar noch Gespräche über eine weitere Zusammenarbeit geführt, es sei jedoch "eine Frage der Zeit", ehe der FCB Goretzka darüber informieren werde, dass man nicht mehr mit ihm plant. Berichten zufolge soll Bayern bereits mit der Suche nach einem Nachfolger begonnen haben. Die Zeichen stünden daher auf Trennung, der 30-Jährige könnte also nächsten Sommer ablösefrei wechseln.
Interessiert sei derzeit allen voran Atletico Madrid, mit den Spaniern soll es laut Bild in jüngerer Vergangenheit auch schon Gespräche gegeben haben. Außerdem wären wohl auch Vereine wie Fenerbahce, Juventus Turin oder die SSC Neapel Optionen für Goretzkas Zukunft. Ein Wechsel des deutschen Nationalspielers schon im Wintertransferfenster sei jedoch kein Thema.
Goretzka war 2018 vom FC Schalke 04 an die Säbener Straße gewechselt. In der laufenden Saison pendelt er bisher zwischen Ersatzbank und Startelf, in den Topspielen vertraut Trainer Vincent Kompany im Mittelfeldzentrum neben Joshua Kimmich zumeist auf Aleksandar Pavlovic anstelle Goretzkas. Jener kam in 2025/26 aber dennoch schon auf 22 Einsätze.
- Getty Images Sport
Bayern München: Vertragsverlängerung von Serge Gnabry steht wohl kurz bevor
Serge Gnabry nimmt derweil in der bisherigen Saison eine etwas wichtigere Rolle als Goretzka ein. Auch sein Vertrag läuft Ende Juni aus, bei ihm deutet laut Bild aber vieles auf eine Verlängerung hin.
Die beiden Parteien seien sich sogar schon so gut wie einig, heißt es. Gnabrys neues Arbeitspapier soll für weitere zwei Jahre bis 2028 datiert sein, die jüngsten Gespräche darüber seien sehr positiv verlaufen. Der 30-jährige Offensivspieler habe einem leistungsbezogeneren Vertrag zugestimmt, soll künftig statt bis zu 18 Millionen Euro zwischen 15 und maximal 16 Millionen pro Jahr verdienen.
Gnabry spielt seit 2018 bei Bayern, fühlt sich in München sehr wohl. In dieser Spielzeit zählt der deutsche Nationalspieler meist zur Stammbesetzung in Bayerns Offensive - wie sich das nach der anstehenden Rückkehr des zuletzt lange verletzten Jamal Musiala weiter entwickelt, bleibt abzuwarten.
- IMAGO / Lackovic
Leon Goretzka und Serge Gnabry beim FC Bayern: Die Zahlen
Leon Goretzka:
- Beim FC Bayern seit: 2018 (ablösefrei vom FC Schalke 04)
- Spiele für den FC Bayern: 286
- Tore: 46
- Assists: 48
- Vertrag bis: 30. Juni 2026
Serge Gnabry:
- Beim FC Bayern seit: 2018 (2017 für 8 Millionen Euro von Werder Bremen verpflichtet, dann aber noch ein Jahr an Hoffenheim verliehen)
- Spiele für den FC Bayern: 305
- Tore: 98
- Assists: 68
- Vertrag bis: 30. Juni 2026