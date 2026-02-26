Eine erschreckende Bilanz bestätigt ein altbekanntes Muster: Das Desaster des BVB könnte gravierende Folgen haben

Doch selbst wenn dieser ausbleibt: Nicht nur die Begegnung in Bergamo hat die Frage nach der Qualität dieses Teams aufgeworfen. Dortmund schleppt seit Jahren schon zu viele inkonstante Spieler mit, die Außenverteidiger Julian Ryerson und Daniel Svensson verkörpern keine internationale Spitzenklasse, dem Kader fehlen echte Leader.

Mit welcher Vorsicht man den souveränen zweiten Platz in einer in der Spitze schwächelnden Bundesliga trotz der hohen Punktausbeute genießen muss, zeigt sich beim Blick auf die internationalen Auftritte der Dortmunder. Gegen Bergamo kassierte man im insgesamt zehnten CL-Spiel das dritte Mal vier Gegentore, insgesamt schlug es hinten stolze 21-mal ein.

"Wir haben sehr viele Gegentore kassiert. Ich glaube, das ist eine Erkenntnis, die wir mitnehmen müssen", sagte Kehl. "Vier Tore hier zu kassieren, ist einfach zu viel. Deswegen waren die Schwankungen, die wir gezeigt haben, auch nicht ausreichend, um unter die besten 16 Mannschaften zu kommen. Ich glaube aber, dass die Mannschaft das absolut im Tank hat."

Die erschreckende Bilanz gegen stärkere Gegner allerdings spricht eine andere Sprache. Von 14 Auftritten gegen Klubs wie ManCity, Juventus, Tottenham und Inter oder auch Bayern, Leipzig, Stuttgart und Leverkusen gewann die Borussia nur drei (Frankfurt im Pokal, Leverkusen in der Liga, Bergamo in der CL). Dies ist mehr als ein Trend.

Kehl wehrte sich dennoch deutlich gegen eine Qualitätsdebatte: "Wir haben häufig genug in der Saison bewiesen, dass dieser Kader Qualität hat. Wir haben gerade am Samstag in Leipzig ein sehr emotionales Spiel gesehen, in der Liga haben wir ein Spiel verloren. Wir werden jetzt keine Abrechnung stattfinden lassen."

Wer jedoch dauerhaft zur europäischen Spitze zählen will, darf in solchen Spielen nicht auseinanderfallen. Genau das aber ist in Bergamo passiert - wieder einmal. Die Darbietung des BVB war kein Betriebsunfall, sondern fügt sich nahtlos in ein bekanntes Muster.

Gegen starke Gegner fehlt Dortmund zu oft die Reife, die Widerstandsfähigkeit, die Konsequenz. Solange sich das nicht ändert, bleibt der Abstand zur europäischen Spitze größer, als es der nationale Tabellenplatz vermuten lässt. Es geht längst nicht nur um ein Aus in den Playoffs, sondern um die grundsätzliche Frage, wofür dieser BVB eigentlich stehen will.