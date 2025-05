"Eine der erfolgreichsten Saisons meiner Karriere": Star von Manchester United überrascht mit Fazit

Bei den Red Devils ging in der laufenden Spielzeit viel schief - aber das sieht ein Mittelfeldspieler in der Rückschau anders.

Casemiro von Manchester United hat die laufende Spielzeit überraschenderweise als "eine der erfolgreichsten" seiner langen Karriere bezeichnet. Der Brasilianer gewann vor seinem Wechsel nach England im Trikot von Real Madrid zahlreiche Titel, darunter fünfmal die Champions League, doch im Januar stand er noch kurz vor dem Abschied von den Red Devils, bevor er sich unter Trainer Ruben Amorim wieder einen Stammplatz erkämpfte. United enttäuschte jedoch in der Liga komplett und geht als Tabellen-16. in den letzten Spieltag am kommenden Wochenende.