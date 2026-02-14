"Eindruck einer Doppelmoral": FC Barcelona legt nach Klatsche gegen Atletico Madrid offiziell Einspruch ein

Im Zentrum steht zunächst die angeblich unterschiedliche Bewertung vergleichbarer Szenen. Beanstandet wird eine "mangelnde Kohärenz bei Disziplinarentscheidungen" in identischen Situationen.

In dem Schreiben heißt es dazu wörtlich: "Diese Ungleichheit schafft den Eindruck einer Doppelmoral, die mit den Grundsätzen der Fairness, Gleichheit und Rechtssicherheit, die für den Wettbewerb gelten sollten, unvereinbar ist."

Darüber hinaus führt der Klub "Widersprüchliche Kriterien bei Handspielsituationen" sowie eine "Häufung schwerwiegender Fehler" an. Dabei verwies der Verein ausdrücklich "auf die Häufung eklatanter Schiedsrichterfehler während der gesamten Saison, von denen viele entscheidend und nachteilig für den Verein waren". Weiter heißt es: "Diese Häufung beeinträchtigt direkt die Integrität des Wettbewerbs und führt zu wachsendem Misstrauen."