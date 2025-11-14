Florian Wirtz Liverpool 2025Getty Images
"Ein wunderbarer Spieler": Liverpools Florian Wirtz wird nach Kritik der Rücken gestärkt

Sein Ex-Boss glaubt fest daran, dass sich der deutsche Nationalspieler nach einer schwierigen Phase bei den Reds durchsetzen wird.

Nationalspieler Florian Wirtz kann mit der teils harschen Kritik in England laut DFB-Sportdirektor Rudi Völler gut umgehen. "Das ist ja nicht unüblich in England, wo es viele Experten gibt, die sich prinzipiell dazu berufen fühlen, sehr deutliche Kritik an Spielern zu üben", sagte Völler dem Kölner Stadt-Anzeiger: "Davon lässt sich Florian aber nicht verrückt machen – wir erleben es gerade hier bei der Nationalmannschaft – weil er weiß, dass Vorlagen oder Tore nicht der einzige Qualitätsnachweis im Fußball sind."

    Völler von Wirtz nach wie vor überzeugt

    Wirtz, der noch auf seinen ersten Premier-League-Treffer und -Assist wartet, habe seine "läuferischen und spielerischen Fähigkeiten" auch "in der Premier League schon oft nachgewiesen", führte Völler vor dem WM-Qualifikationsspiel der DFB-Auswahl am Freitag (20.45 Uhr) in Luxemburg aus. Der 22-Jährige werde beim FC Liverpool "seinen Weg gehen, da habe ich nicht die geringsten Zweifel", sagte der 65-Jährige.

    Völler: "Ganz normale Anpassungsphase"

    Wenn Wirtz die "ganz normale Anpassungsphase im Klub und in der Liga" überstanden habe, werde er "auch die Engländer noch begeistern". Der "große Schritt" vom Bundesligisten Bayer Leverkusen nach England zeige "seinen Mut und sein Selbstvertrauen. Florian ist ein wunderbarer Spieler, das wird man bald auch in England so sehen."

