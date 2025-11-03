Ein weiterer Ex-Trainer von Manchester United soll auch im Gespräch sein: Schnelles Comeback von Erik ten Hag in der Premier League?

Bayer-Boss Fernando Carro (61) äußerte sich am Sonntag im 'Doppelpass' auf Sport1 nochmal zu den Hintergründen. Er schilderte: "Die Spieler wussten nicht genau, was er von ihnen will. Die Orientierung und die Führung waren nicht da und vielleicht auch die Inhalte nicht." Und weiter: "Wenn man davon überzeugt ist, dass man bestimmte Ziele erreichen will und das mit dem Trainer nicht schafft, dann lohnt es sich nicht, zu warten. Dann muss man konsequent sein."

Man sei "überrascht" von der Entwicklung gewesen, so Carro weiter: "Wenn man Management- oder Personalentscheidungen trifft, habe ich noch nie erlebt, dass man hundertprozentig richtig liegt. Es gibt immer mal schlechte Personalentscheidungen. Auch, wenn man sich Referenzen einholt - und das haben wir gemacht. Wir waren überzeugt davon, dass es mit ihm klappen kann."

Ten Hag sei "ehrgeizig, hat Erfahrung, hat überall Titel geholt. Erfahrung, Erfolg, klare Zielsetzungen und ehrgeizig - das waren alles Sachen, die gepasst haben."

Anfang Oktober schrieb der Telegraaf, dass ten Hags Ex-Klub Ajax Amsterdam über eine Rückholaktion im Januar nachdenke. Bereits im Mai hatte Ajax’ Technischer Direktor Alex Kroes Interesse an einer Rückkehr bestätigt: "Erik ten Hag steht schon lange auf unserer Liste. Er ist bekannt und hat hier fantastische Arbeit geleistet." Letztlich entschied man sich im Sommer jedoch für John Heitinga.

Unter dem Ex-Nationalspieler legte der Rekordmeister der Eredivisie allerdings einen schwachen Start in Liga und Champions League hin und ist bereits mehr als nur angezählt.