Erik ten Hag winkt eine zügige Rückkehr auf die Trainerbank. Wie der Mirror schreibt, ist der Niederländer, der vor wenigen Monaten bei Bayer Leverkusen nach kurzer Amtszeit entlassen wurde, ein heißer Kandidat beim strauchelnden Premier-League-Klub Wolverhampton Wanderers.
Ein weiterer Ex-Trainer von Manchester United soll auch im Gespräch sein: Schnelles Comeback von Erik ten Hag in der Premier League?
WAS IST PASSIERT?
Die Wolves sind seit dem Wochenende auf der Suche nach einem neuen Übungsleiter. Sie entließen nach der 0:3-Pleite gegen den FC Fulham ihren bisherigen Coach Vitor Pereira. Wolverhampton ist akut abstiegsgefährdet und wartet noch auf den ersten Saisonsieg.
Mit nur zwei Punkten aus den ersten zehn Partien ist der Traditionsverein Schlusslicht im englischen Oberhaus. Auf den Vorletzten Nottingham Forest fehlen bereits vier Zähler.
- Getty Images Sport
WAS IST DER HINTERGRUND?
In der Premier League ist ten Hag kein Unbekannter. Von Sommer 2022 bis Herbst 2024 trainierte der 55-Jährige dort den englischen Rekordmeister Manchester United. Dort stand er zwar regelmäßig in der Kritik, gewann mit den Red Devils aber auch den FA Cup und den Carabao Cup.
Neben ten Hag soll bei den Wolves der Name eines weiteren Ex-United-Trainers auf der Kandidatenliste stehen: Ole Gunnar Solskjaer. Der 52 Jahre alte Norweger arbeitete zuletzt beim türkischen Spitzenklub Besiktas, wo er nach einem missratenen Saisonstart seinen Hut nehmen musste. Aktuell arbeitet er als Spielanalyst für die UEFA.
Auch ten Hag ereilte bei seiner letzten Station eine frühe Entlassung. Nach nur zwei Bundesligaspielen als Nachfolger von Xabi Alonso war seine Amtszeit bei Bayer Leverkusen schon wieder beendet. Sportliche Rückschläge und Differenzen mit der Klubführung führten zur frühesten Trainerdemission in der Geschichte der deutschen Eliteliga.
WAS WURDE GESAGT?
Bayer-Boss Fernando Carro (61) äußerte sich am Sonntag im 'Doppelpass' auf Sport1 nochmal zu den Hintergründen. Er schilderte: "Die Spieler wussten nicht genau, was er von ihnen will. Die Orientierung und die Führung waren nicht da und vielleicht auch die Inhalte nicht." Und weiter: "Wenn man davon überzeugt ist, dass man bestimmte Ziele erreichen will und das mit dem Trainer nicht schafft, dann lohnt es sich nicht, zu warten. Dann muss man konsequent sein."
Man sei "überrascht" von der Entwicklung gewesen, so Carro weiter: "Wenn man Management- oder Personalentscheidungen trifft, habe ich noch nie erlebt, dass man hundertprozentig richtig liegt. Es gibt immer mal schlechte Personalentscheidungen. Auch, wenn man sich Referenzen einholt - und das haben wir gemacht. Wir waren überzeugt davon, dass es mit ihm klappen kann."
Ten Hag sei "ehrgeizig, hat Erfahrung, hat überall Titel geholt. Erfahrung, Erfolg, klare Zielsetzungen und ehrgeizig - das waren alles Sachen, die gepasst haben."
Anfang Oktober schrieb der Telegraaf, dass ten Hags Ex-Klub Ajax Amsterdam über eine Rückholaktion im Januar nachdenke. Bereits im Mai hatte Ajax’ Technischer Direktor Alex Kroes Interesse an einer Rückkehr bestätigt: "Erik ten Hag steht schon lange auf unserer Liste. Er ist bekannt und hat hier fantastische Arbeit geleistet." Letztlich entschied man sich im Sommer jedoch für John Heitinga.
Unter dem Ex-Nationalspieler legte der Rekordmeister der Eredivisie allerdings einen schwachen Start in Liga und Champions League hin und ist bereits mehr als nur angezählt.