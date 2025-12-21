1. FC Heidenheim 1846 v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport
Nino Duit

Ein Verteidiger glänzt, ein Duo fällt ab: FC Bayern München, Noten und Einzelkritiken zum Spiel gegen Heidenheim

Stark ersatzgeschwächt hat sich der FC Bayern mit einem souveränen 4:0 beim 1. FC Heidenheim in die Winterpause verabschiedet. Die FCB-Profis in der Einzelkritik.

Trainer Vincent Kompany musste gegen Heidenheim auf neun Spieler verzichten. Die Kapitäne Manuel Neuer und Joshua Kimmich sowie Min-Jae Kim fehlten verletzt, Aleksandar Pavlovic, Tom Bischof und Sacha Boey krank, Konrad Laimer gesperrt, Nicolas Jackson weilte beim Afrika-Cup und Jamal Musiala arbeitet noch an seinem Comeback. Insgesamt änderte Kompany seine Startelf im Vergleich zum 2:2 gegen den FSV Mainz 05 auf fünf Positionen. 

Für den Sieg sorgten Josip Stanisic (15.). Michael Olise (32.), Luis Diaz (86.) und Harry Kane (90.+4).

Hier geht es zum Spielbericht.

  • 1. FC Heidenheim - FC Bayern, Noten: Jonas Urbig

    Weil Stammkeeper Manuel Neuer wegen eines Muskelfaserrisses verletzt fehlte, begann zum sechsten Mal in dieser Saison Urbig. In der Anfangsphase klärte er zweimal weit außerhalb seines Strafraums. Schüsse bekam er lange keine aufs Tor, ehe er in Minute 78 bei einem (zu zentral angetragenen) Abschluss von Stefan Schimmer zur Stelle war. Note: 2,5.

    • Werbung

  • 1. FC Heidenheim - FC Bayern, Noten: Josip Stanisic

    Ganz starker Auftritt des Rechtsverteidigers! Stanisic setzte von Beginn an viele Akzente im Offensivspiel. Nach einer Ecke traf er per Kopf zum 1:0, Diaz' 3:0 bereitete er stark vor. Einziger kleiner Wermutstropfen: In Minute 28 spielte Stanisic unter Druck einen Fehlpass, der zu einer guten Heidenheimer Chance führte. Note: 1,5.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-HEIDENHEIM-BAYERN MUNICHAFP

    1. FC Heidenheim - FC Bayern, Noten: Dayot Upamecano

    Gegen Mainz verteidigten Kim und Ito innen, in Heidenheim kehrte die Stammbesetzung zurück. Upamecano präsentierte sich gewohnt stabil. Note: 3.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • 1. FC Heidenheim - FC Bayern, Noten: Jonathan Tah

    Hinten kaum gefordert, vorne gefährlich nach Flanken. In Minute 12 scheiterte Tah per Kopf an Heidenheim-Keeper Diant Ramaj, vor Stanisics 1:0 köpfelte er überlegt quer. Note: 2,5.

  • 1. FC Heidenheim - FC Bayern, Noten: Hiroki Ito

    Rückte vom Zentrum auf die linke Abwehrseite. Dort ähnlich offensivfreudig wie Stanisic auf rechts, auch Ito hatte Anteil an einem Treffer: Olises 2:0 bereitete er mit seinem glücklich abgefälschten Schuss vor. Note: 2,5.

  • 1. FC Heidenheim - FC Bayern, Noten: Leon Goretzka

    In der Anfangsphase schaltete sich Goretzka immer wieder ins Offensivspiel ein, einmal forderte er vergeblich einen Elfmeter. Insgesamt wieder einmal zu behäbig. In der 19. leistete sich Goretzka einen beinahe hochriskanten Ballverlust. Note: 4.

  • 1. FC Heidenheim - FC Bayern, Noten: Raphael Guerreiro

    In Abwesenheit von Kimmich und Pavlovic bekam Guerreiro seine Chance auf der Doppelsechs. Er sammelte zwar viele Ballkontakte, setzte aber keine entscheidenden Akzente. Insgesamt fiel die Doppelsechs etwas ab. Note: 4.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-HEIDENHEIM-BAYERN MUNICHAFP

    1. FC Heidenheim - FC Bayern, Noten: Michael Olise

    Trotz seiner Augen-Operation vergangene Woche schaffte es Olise in die Startelf - und das sollte sich lohnen. Das 1:0 leitete er mit seiner Ecke ein, zum 2:0 schob er aus kurzer Distanz selbst ein und auch bei der Entstehung des 3:0 war er beteiligt. Note: 1,5.

  • 1. FC Heidenheim - FC Bayern, Noten: Lennart Karl

    Bekam auf der Zehn den Vorzug vor Serge Gnabry und traute sich viel zu: Mit seinen Dribblings riss er immer wieder Lücken, das 2:0 leitete er mit einer Flanke ein, in der 47. schoss er aus vielversprechender Position drüber. Karl leistete sich aber auch ein paar Ballverluste zu viel. Note: 2,5.

  • 1. FC Heidenheim - FC Bayern, Noten: Luis Diaz

    Kehrte nach einigen freien Tagen und abgesessener Gelb-Sperre in die Startelf zurück. Sehr bemüht, vor allem im Spiel gegen den Ball. Kurz vor Schluss traf Diaz zum 3:0. Note: 2,5.

  • 1. FC Heidenheim - FC Bayern, Noten: Harry Kane

    In Abwesenheit von Neuer und Kimmich trug Kane in seinem 121. Pflichtspiel für den FC Bayern erstmals die Kapitänsbinde. Ließ sich teilweise sehr tief fallen und schuf damit vorne Räume für seine Kollegen. Nach einem Aluminiumtreffer (53.) markierte Kane in der Nachspielzeit das 4:0 und somit seine 100. Torbeteiligung in der Bundesliga - im 78. Spiel! Note: 2,5.

  • 1. FC Heidenheim - FC Bayern, Noten: Einwechselspieler

    Serge Gnabry: Kam in Minute 63 für Karl und legte noch Kanes 4:0 auf. Note: 3.

    Alphonso Davies: Sammelte in der Schlussphase anstelle von Ito noch etwas Spielpraxis. Keine Bewertung.

    David Santos Daiber: Der 18-jährige Mittelfeldspieler aus Portugal kam für Guerreiro und feierte somit sein Pflichtspieldebüt für den FC Bayern. Keine Bewertung.

    Cassiano Kiala: In der Nachspielzeit wechselte Kompany noch zwei Talente ein. Kiala kam für Upamecano. Keine Bewertung. 

    Wisdom Mike: Ersetzte Olise. Keine Bewertung.

Klub Freundschaftsspiele
Salzburg crest
Salzburg
SAL
Bayern München crest
Bayern München
FCB
0