Ein Verteidiger glänzt, ein Duo fällt ab: FC Bayern München, Noten und Einzelkritiken zum Spiel gegen Heidenheim

Trainer Vincent Kompany musste gegen Heidenheim auf neun Spieler verzichten. Die Kapitäne Manuel Neuer und Joshua Kimmich sowie Min-Jae Kim fehlten verletzt, Aleksandar Pavlovic, Tom Bischof und Sacha Boey krank, Konrad Laimer gesperrt, Nicolas Jackson weilte beim Afrika-Cup und Jamal Musiala arbeitet noch an seinem Comeback. Insgesamt änderte Kompany seine Startelf im Vergleich zum 2:2 gegen den FSV Mainz 05 auf fünf Positionen.

Für den Sieg sorgten Josip Stanisic (15.). Michael Olise (32.), Luis Diaz (86.) und Harry Kane (90.+4).

Hier geht es zum Spielbericht.