Mukasa wurde am 22. August 2007 in London, Großbritannien, als Sohn einer litauischen Mutter und eines Vaters aus Uganda geboren. Im Alter von fünf Jahren trat er der Akademie von West Ham bei und verbrachte dort ein ganzes Jahrzehnt, gewann dabei unter anderem das Double aus der U18-Premier League South und dem FA Youth Cup. Der damals erst 15-jährige Mukasa erzielte beim Titelgewinn gegen Arsenal ein Tor, bevor die Hammers die Gunners im Finale des Youth Cup im Emirates Stadium mit 5:1 besiegten - wenngleich Mukasa dabei nicht zum Einsatz kam.

Nach dem Gewinn des Meistertitels sagte Mukasa: "Wir sind eine unerbittliche Mannschaft und werden niemals aufgeben. Wir werden immer versuchen zu gewinnen und wir werden immer versuchen, Tore zu schießen. Wir haben heute den Titel gewonnen, aber wir sind noch nicht fertig."

Doch Mukasa stand in Wahrheit kurz vor einem Wechsel. Damals führte er Gespräche mit den Glasgow Rangers und Newcastle United, entschied sich aber schließlich einen Monat nach seinem 16. Geburtstag für einen Wechsel zu ManCity. In seiner ersten Saison gewann er dort seinen zweiten FA Youth Cup, dieses Mal stand er im Finale gegen Leeds (4:0) sogar in der Startelf.

Allerdings verlief der Übergang nicht ganz reibungslos, wie er gegenüber den Manchester Evening News zugab: "Die ersten sechs Monate waren hart, vor allem weil City einen ganz anderen Spielstil hat und die Anforderungen des Vereins sehr hoch sind. Nicht nur ich musste mich an den Verein gewöhnen, auch die Mitarbeiter mussten sich an mich gewöhnen, meine Stärken erkennen und versuchen, mir zu helfen, diese optimal zu nutzen. Es war ein bisschen schwierig, sich an das System zu gewöhnen, aber es ein wenig anzupassen, hat auch geholfen."

Mukasa führte aus: "Es war dieses Gefühl der Freiheit, das ich bei meinem vorherigen Verein hatte. Das habe ich anfangs nicht verstanden, aber das ist ganz normal. Die Trainer sind es gewohnt, eine feste Struktur zu haben, daher kann ich nicht einfach kommen und das ändern. Es hat etwas gedauert, bis ich mich daran gewöhnt habe."