Manchester City bringt einige der besten Jugendspieler der Welt hervor. Doch außergewöhnlich talentierte Juwelen wie Cole Palmer haben sich in der Vergangenheit dazu entschieden, den englischen Spitzenklub zu verlassen, weil sie ihren Durchbruch andernorts als wahrscheinlicher betrachten. Romeo Lavia, Jeremie Frimpong, Jadon Sancho, Morgan Rogers und Michael Olise gehören zu den namhaften Spielern, die bei ManCity ausgebildet wurden und dann unter anderem bei Borussia Dortmund und dem FC Bayern München zu Top-Stars wurden.
In den vergangenen Jahren hat sich jedoch ein Weg – wenn auch ein sehr schmaler – von der Akademie bis in den Profi-Kader von Pep Guardiola geöffnet. Rico Lewis spielt bereits seine vierte Saison in der ersten Mannschaft und Nico O'Reilly hat sich in weniger als einem Jahr als Stammspieler etabliert und erst kürzlich einen neuen Vertrag unterzeichnet. Nun drängt sich ein weiteres Top-Talent langsam in Guardiolas Pläne: Divine Mukasa wurde nur einen Monat nach seinem 18. Geburtstag in den Kader aufgenommen und hat ein enormes Potenzial.
GOAL stellt das Mega-Talent vor.